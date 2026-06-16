Гостиничные операторы сокращают работу на Кубе из-за американских санкций

Несколько международных гостиничных операторов, сотрудничавших со структурами, относящимися к военному сектору Кубы, объявили о сокращении или прекращении работы на острове. Это связано с требованием США – к июню иностранные компании должны были прекратить взаимодействие с организациями, включенными в перечень ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристический поток на Кубу в последние годы снижается. В 2025 году страну посетили около 1 миллиона 600 тысяч человек, а в первом квартале 2026-го – чуть более 300 тысяч. На ситуацию влияют экономические трудности, сокращение авиарейсов и ограничения в финансовой сфере. После введения новых требований ряд операторов расторгли контракты на управление гостиницами.

Омар Эверлени, экономист:

Эти решения окажут влияние, но не сразу. Многие гостиницы уже закрыты или работают с низкой загрузкой из-за продолжающегося экономического кризиса. Существенные изменения возможны только после восстановления отрасли. Кроме того, туристы не могут использовать международные банковские карты, что затрудняет оплату услуг в гостиницах.

Центральный банк Кубы сообщил о приостановке операций по международным банковским картам после введения новых ограничений. Экономисты отмечают, что изменения в гостиничном секторе могут иметь долгосрочные последствия для туристической отрасли.