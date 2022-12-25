Приедет ли папа римский в Беларусь и готов ли Минск принять переговоры по Украине? Интервью с апостольским нунцием

В канун Рождества мы встретились с апостольским нунцием в Беларуси. Архиепископ Анте Йозич рассказал, приедет ли папа римский в Беларусь, готов ли Минск принять новые переговоры по Украине и какое событие ждет нашу столицу в 2023 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рождество призывает нас открыть свои сердца, радоваться и искать пути решения наших проблем Ольга Коршун, СТВ:

Мы встречаемся с господином нунцием буквально за несколько дней до Рождества. Это время у папского посланника заполнено делами и встречами, но в интервью он не отказал. Поздравить белорусов с праздником, как говорится, святое дело.

Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси:

Я хотел бы прежде всего поздравить всех: епископов, священников, монашествующих, мирян, всех, кто празднует этот день, Рождество Христово, которое приходит в этом году, когда мы встречаемся с разными трудностями, проблемами в каждой семье и каждой жизни. Этот день призывает нас открыть свои сердца, радоваться и искать пути решения наших проблем, проблем общества и проблем в мире. Ольга Коршун:

Архиепископ приехал в Беларусь всего два года назад. Но успел понять, что связывает Минск и Ватикан. Это видно даже съемочной группе. Посольство занимает внушительную площадь. На территории есть даже свои дворик и часовня. Такой размах присущ, скорее, большим странам, к примеру, России или Китаю, где раньше и служил Анте Йозич.

«Я всегда находил открытое сердце, помощь, поддержку и взаимопонимание во всех сферах» Ольга Коршун:

На каком уровне сегодня отношения между Минском и Ватиканом, как бы вы охарактеризовали их? Анте Йозич:

В этом году мы праздновали 30-летие дипломатических отношений между Ватиканом, Святым Престолом и Республикой Беларусь. У нас становятся хорошие отношения. Ватикан продолжает развивать эти отношения через разные проекты. С другой стороны, мы тоже встречаем положительные ответы на разные вопросы. Конечно, эти вопросы идут на разных уровнях. На международном – прежде всего на двустороннем и местном – церковном уровне. Как представитель Ватикана я могу сказать, что до сих пор я всегда находил открытое сердце, помощь, поддержку и взаимопонимание во всех сферах. Ольга Коршун:

Какие совместные проекты на повестке? Анте Йозич:

В следующем году мы будем отмечать 25-летие коронации Будславского образа Божьей Матери. И это будет тоже повод для разных встреч и визитов. Будем также проводить разные культурные мероприятия.

А это уже 2016-й. Год после заключения Минских соглашений. Чтобы подчеркнуть особую миссию Беларуси в этом благом деле, папа Франциск подарил нашему Президенту изображение c оливковой ветвью – символом мира. Установить мир в Украине, похоже, действительно наш крест, и мы готовы нести его до конца. «Переговоры могут пройти опять в Минске» Ольга Коршун:

Ватикан может содействовать мирному диалогу по урегулированию конфликта в Украине, и переговоры могут пройти опять в Минске. Опять же, при содействии Ватикана. Как вы оцениваете реальность такой перспективы? Анте Йозич:

Я буду очень рад, если будут продолжаться мирные переговоры. И здесь, как это до сих пор было, и если Ватикан может способствовать этому. Потому что Ватикан будет представлять все усилия: и свою территорию, и разные площадки, чтобы это действительно осуществить. Ольга Коршун:

А как вы, будучи уже здесь, в Беларуси, зная наш менталитет, какие у нас живут люди, готов ли Минск, Беларусь снова принять эти переговоры, если нам выпадет такая миссия? Анте Йозич:

Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что и эта страна, и Ватикан, и все те, кто хочет стать площадкой, они должны быть открытыми. Остановка боевых действий – главное условие для начала диалога. Ольга Коршун:

Миссия церкви – помочь людям пережить сложные времена. Но как наставить на путь истинный политиков, в руках которых миллионы жизней?