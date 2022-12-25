Приедет ли папа римский в Беларусь и готов ли Минск принять переговоры по Украине? Интервью с апостольским нунцием
В канун Рождества мы встретились с апостольским нунцием в Беларуси. Архиепископ Анте Йозич рассказал, приедет ли папа римский в Беларусь, готов ли Минск принять новые переговоры по Украине и какое событие ждет нашу столицу в 2023 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Рождество призывает нас открыть свои сердца, радоваться и искать пути решения наших проблем
Ольга Коршун, СТВ:
Мы встречаемся с господином нунцием буквально за несколько дней до Рождества. Это время у папского посланника заполнено делами и встречами, но в интервью он не отказал. Поздравить белорусов с праздником, как говорится, святое дело.
Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси:
Я хотел бы прежде всего поздравить всех: епископов, священников, монашествующих, мирян, всех, кто празднует этот день, Рождество Христово, которое приходит в этом году, когда мы встречаемся с разными трудностями, проблемами в каждой семье и каждой жизни. Этот день призывает нас открыть свои сердца, радоваться и искать пути решения наших проблем, проблем общества и проблем в мире.
Ольга Коршун:
Архиепископ приехал в Беларусь всего два года назад. Но успел понять, что связывает Минск и Ватикан. Это видно даже съемочной группе. Посольство занимает внушительную площадь. На территории есть даже свои дворик и часовня. Такой размах присущ, скорее, большим странам, к примеру, России или Китаю, где раньше и служил Анте Йозич.
«Я всегда находил открытое сердце, помощь, поддержку и взаимопонимание во всех сферах»
Ольга Коршун:
На каком уровне сегодня отношения между Минском и Ватиканом, как бы вы охарактеризовали их?
Анте Йозич:
В этом году мы праздновали 30-летие дипломатических отношений между Ватиканом, Святым Престолом и Республикой Беларусь. У нас становятся хорошие отношения. Ватикан продолжает развивать эти отношения через разные проекты. С другой стороны, мы тоже встречаем положительные ответы на разные вопросы. Конечно, эти вопросы идут на разных уровнях. На международном – прежде всего на двустороннем и местном – церковном уровне. Как представитель Ватикана я могу сказать, что до сих пор я всегда находил открытое сердце, помощь, поддержку и взаимопонимание во всех сферах.
Ольга Коршун:
Какие совместные проекты на повестке?
Анте Йозич:
В следующем году мы будем отмечать 25-летие коронации Будславского образа Божьей Матери. И это будет тоже повод для разных встреч и визитов. Будем также проводить разные культурные мероприятия.
А это уже 2016-й. Год после заключения Минских соглашений. Чтобы подчеркнуть особую миссию Беларуси в этом благом деле, папа Франциск подарил нашему Президенту изображение c оливковой ветвью – символом мира. Установить мир в Украине, похоже, действительно наш крест, и мы готовы нести его до конца.
«Переговоры могут пройти опять в Минске»
Ольга Коршун:
Ватикан может содействовать мирному диалогу по урегулированию конфликта в Украине, и переговоры могут пройти опять в Минске. Опять же, при содействии Ватикана. Как вы оцениваете реальность такой перспективы?
Анте Йозич:
Я буду очень рад, если будут продолжаться мирные переговоры. И здесь, как это до сих пор было, и если Ватикан может способствовать этому. Потому что Ватикан будет представлять все усилия: и свою территорию, и разные площадки, чтобы это действительно осуществить.
Ольга Коршун:
А как вы, будучи уже здесь, в Беларуси, зная наш менталитет, какие у нас живут люди, готов ли Минск, Беларусь снова принять эти переговоры, если нам выпадет такая миссия?
Анте Йозич:
Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что и эта страна, и Ватикан, и все те, кто хочет стать площадкой, они должны быть открытыми.
Остановка боевых действий – главное условие для начала диалога.
Ольга Коршун:
Миссия церкви – помочь людям пережить сложные времена. Но как наставить на путь истинный политиков, в руках которых миллионы жизней?
Анте Йозич:
Я жил в стране, где конфликты идут и были много лет, больше 100, но эта страна никогда не хотела воевать. Хотела спокойно, мирным путем решить, она научилась ждать. Поэтому я думаю, что и наши политики должны нам показать мудрость новую, чтобы показать всем, что имеет место жить и решать вопросы путем диалога, а не воевать.
Ольга Коршун:
Что касается визита папы римского в Минск, то пока этого не планируют, признается нунций. Но в то же время важно другое.
О визите папы римского в Минск
Анте Йозич:
Ватикан продолжает контакт с государствами. И это всегда продолжается и будет продолжаться. Ватикан заинтересован всегда развивать диалог и решать все вопросы через диалог. Мир, согласие, уважение. Приезд папы, когда придет время, это будет положительный момент не только для нашей церкви, но и для всего общества. На благо вашей страны. Поэтому, думаю, очень важно такой визит подготовить и реализовать, тогда это действительно может сбыться.
Ольга Коршун:
Спасибо большое за интервью. Надеемся, что в новом году мы найдем пути, которые приведут нас к миру и согласию, чего мы все очень ждем.
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