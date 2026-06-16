В Британии полицейские с применением силы задержали пятилетнего ребенка

Сотрудники полиции силой вырвали его из рук отца, а когда мальчик попытался убежать, догнали и усадили в служебный автомобиль. При этом правоохранители применили силу и к отцу, пытаясь его арестовать. Официальные объяснения инцидента пока не представлены, а в соцсетях пользователи требуют тщательно разобраться в произошедшем.