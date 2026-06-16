Прямой эфир

В Британии полицейские с применением силы задержали пятилетнего ребенка

16 июня 2026 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Британии разгорается скандал из-за задержания пятилетнего ребенка полицейскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии полицейские с применением силы задержали пятилетнего ребенка-2

Сотрудники полиции силой вырвали его из рук отца, а когда мальчик попытался убежать, догнали и усадили в служебный автомобиль. При этом правоохранители применили силу и к отцу, пытаясь его арестовать. Официальные объяснения инцидента пока не представлены, а в соцсетях пользователи требуют тщательно разобраться в произошедшем.

# Великобритания # Новости Великобритании

Другие новости рубрики

Все новости
Естественная убыль населения Литвы достигла почти 20 тысяч за год
16 июня 2026 06:16

Естественная убыль населения Литвы достигла почти 20 тысяч за год

Польский транспортно‑логистический сектор на грани коллапса
16 июня 2026 06:11

Польский транспортно‑логистический сектор на грани коллапса

Международное сообщество приветствует мирное соглашение между США и Ираном
15 июня 2026 16:49

Международное сообщество приветствует мирное соглашение между США и Ираном