Два предпринимателя из Витебской области уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 5 млн рублей

В Витебской области завершено расследование крупного дела об уклонении от уплаты налогов. Двум предпринимателям из Полоцка и Новополоцка инкриминируют причинение государству ущерба в особо крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным следствия, пять лет, с 2018 года, фигуранты вели оптовую торговлю от имени подконтрольных фирм и действовали по предварительному сговору.
Оксана Кулешова, старший прокурор по особым поручениям отдела прокуратуры Витебской области:
Чтобы платить меньше налогов, партнеры организовали оформление фиктивных документов на покупку и продажу товаров. Затем эти подложные документы они передавали в бухгалтерию своих фирм. В итоге, на основе фальшивых данных, в налоговые декларации вносились ложные сведения по НДС и налогу на прибыль. Таким способом фигуранты уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Уголовное дело находилось в производстве Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области. При изучении материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений.
Ранее избранные меры пресечения – подписка о невыезде и содержание под стражей – оставлены без изменения. Кроме того, прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании с обвиняемых более 4 миллионов 300 тысяч рублей неуплаченных налогов. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.