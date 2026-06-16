Два предпринимателя из Витебской области уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 5 млн рублей

В Витебской области завершено расследование крупного дела об уклонении от уплаты налогов. Двум предпринимателям из Полоцка и Новополоцка инкриминируют причинение государству ущерба в особо крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, пять лет, с 2018 года, фигуранты вели оптовую торговлю от имени подконтрольных фирм и действовали по предварительному сговору.