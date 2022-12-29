Полёт на штурмовике, саммиты и последнее интервью Макея. Каким был 2022-й для политобозревателя Алёны Сыровой?

Новости Беларуси. В преддверии Нового года принято подводить итоги. У журналистов и телеведущих СТВ они объединились с профессиональным отношением к событиям, происходящим в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспомнить главное, расставить акценты и проанализировать результаты – вот цель нашей праздничной рубрики «Своими глазами». Личными впечатлениями уходящего года готова поделиться корреспондент президентского пула и ведущая ток-шоу «По-существу» Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Что ж, 2022 год для меня как для гражданина Беларуси, как для политического обозревателя, как для репортера, думаю, как и для многих из вас, был годом высоких скоростей и постоянной смены информационной повестки. Мы едва ли успевали отслеживать те события, которые происходили во всем мире. Если те, кто несколько лет назад ухмылялись, улыбались, когда слышали фразу Александра Лукашенко, что будет очень интересно, то в этом году, как ни в один другой, наверное, устали удивляться, как часто было интересно.

Как журналисты пула мы едва ли успевали за Президентом, за его графиком, он много перемещался со времен начала пандемии. Мы постоянно присутствовали, фактически каждый месяц, с визитами в разных странах, чаще всего, конечно же, в России. Из самых запоминающихся командировок – наши высокие и самые дальние: на космодром Восточный, на Дальний Восток, во Владивосток.

На всевозможные саммиты: саммит ШОС, саммит ОДКБ, саммит СНГ, вот буквально несколько дней назад вернулись с неформального двухдневного, который состоялся в Санкт-Петербурге. Но и кроме того, конечно, мы очень много перемещались по Беларуси. За главой государства не всегда было легко удержать темп, но мы старались.

Лично для меня как для репортера этот год прошел в самолетах во всех смыслах. Это и по причинам, которые я упоминала выше, мы действительно много перемещались. И по факту за эти два года от этого отвыкли. Кроме того, состоялся мой личный, огромный полет. Удалось полетать на учебно-боевом штурмовике Як-130. Никто из белорусских журналистов прежде этого не делал. Связи с этим за этот полет и за возможность рассказать о профессии военного летчика, увидеть ее своими глазами, хочется поблагодарить тех, благодаря кому реализация этой моей задумки стала возможной. Людей, которые не побоялись взять ответственность за меня, за нас. И по сей день ее не боятся, охраняя, оберегая наше мирное небо. Спасибо! На день стала летчиком – как журналистка СТВ управляла штурмовиком?

Кроме того, так совпало, что один из наших полетов как раз таки на саммит в Ереван тоже состоялся на военно-транспортном самолете. Именно во время этого полета удалось записать, как потом оказалось, последнее интервью с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. К сожалению, его в этом году не стало. О чем было последнее интервью с главой МИД Беларуси? Читайте здесь.