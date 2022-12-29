Больше тысячи детей побывали на главной ёлке Гомельской области
Новости Беларуси. Более 1 300 детей собрала главная елка Гомельской области. Приглашения на губернаторский праздник получили победители международных и национальных конкурсов, спортивных соревнований, дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных и приемных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря труду школьников в копилке региона в этом году 130 дипломов олимпиад и первое место в стране по результатам ЦТ. Шестой год подряд область лидирует по сумме наград в различных творческих состязаниях. За это школьники получили благодарность и искренние поздравления от председателя Гомельского облисполкома. Десяти счастливчикам Иван Крупко лично вручил заслуженные награды за достижения.
Софья Тарасеня, ученица средней школы № 10 Жлобина:
Много ездила на соревнования, позавчера была на легкой атлетике тут, в Гомеле. В прошлом учебном году много ездила на лыжи кататься на «Снежном снайпере». Много в спорте в школе участвовала.
Андрей Барановский, ученик средней школы № 2 Ельска:
Я участвовал в турнире «Белая ладья», выиграл районные соревнования по шахматам. Мне эта игра нравится, очень интересно играть, в них играют только умные люди.
На областном благотворительном празднике детей традиционно развлекали сказочные новогодние персонажи. Хорошим подарком для юных гостей стала яркая цирковая программа от заслуженного артиста России Гии Эрадзе.
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