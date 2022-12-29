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Больше тысячи детей побывали на главной ёлке Гомельской области

29 декабря 2022 14:45
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Новости Беларуси. Более 1 300 детей собрала главная елка Гомельской области. Приглашения на губернаторский праздник получили победители международных и национальных конкурсов, спортивных соревнований, дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных и приемных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше тысячи детей побывали на главной ёлке Гомельской области-1

Благодаря труду школьников в копилке региона в этом году 130 дипломов олимпиад и первое место в стране по результатам ЦТ. Шестой год подряд область лидирует по сумме наград в различных творческих состязаниях. За это школьники получили благодарность и искренние поздравления от председателя Гомельского облисполкома. Десяти счастливчикам Иван Крупко лично вручил заслуженные награды за достижения.

Больше тысячи детей побывали на главной ёлке Гомельской области-3

Софья Тарасеня, ученица средней школы № 10 Жлобина:
Много ездила на соревнования, позавчера была на легкой атлетике тут, в Гомеле. В прошлом учебном году много ездила на лыжи кататься на «Снежном снайпере». Много в спорте в школе участвовала.

Больше тысячи детей побывали на главной ёлке Гомельской области-5

Андрей Барановский, ученик средней школы № 2 Ельска:
Я участвовал в турнире «Белая ладья», выиграл районные соревнования по шахматам. Мне эта игра нравится, очень интересно играть, в них играют только умные люди.

Больше тысячи детей побывали на главной ёлке Гомельской области-7

На областном благотворительном празднике детей традиционно развлекали сказочные новогодние персонажи. Хорошим подарком для юных гостей стала яркая цирковая программа от заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

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# Благотворительная акция # Иван Крупко # Андрей Барановский # Новости Гомеля и Гомельской области

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