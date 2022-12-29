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В Солигорске закупили новые автобусы. В рейсах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку

29 декабря 2022 15:34
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Новости Беларуси. Солигорский автопарк обновляет подвижной состав. Было закуплено четыре новых автобуса отечественного производства, сообщили в «Минщина» на СТВ.

В Солигорске закупили новые автобусы. В рейсах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку-1

У них современный внешний вид, вместительный и комфортабельный салон. Чтобы порадовать жителей столицы шахтеров, пассажирский транспорт украсили световыми гирляндами. По городу курсирует три таких автобуса. Эту инициативу переняли еще с 2021 года. Также на рейсах можно встретить и сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку.

В Солигорске закупили новые автобусы. В рейсах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку-4

Алексей Бунас, начальник первой колонны филиала «Автобусного парка № 1» Миноблавтотранса:
Эти автобусы последнего прихода самые комфортабельные. Техника совершенствуется. Они более удобные, более красивые. Не первый год мы украшаем эти автобусы, разные автобусы в разной тематике. Все автобусы украшены по-разному.

В Солигорске закупили новые автобусы. В рейсах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку-7

Сегодня солигорский автопарк № 1 насчитывает более 200 единиц пассажирского транспорта, среди которых комфортабельные автобусы высокого междугороднего класса, осуществляющие как республиканские, так и международные перевозки.

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# Общественный транспорт # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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