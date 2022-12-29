В Солигорске закупили новые автобусы. В рейсах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку

Новости Беларуси. Солигорский автопарк обновляет подвижной состав. Было закуплено четыре новых автобуса отечественного производства, сообщили в «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Солигорский автопарк обновляет подвижной состав. Было закуплено четыре новых автобуса отечественного производства, сообщили в «Минщина» на СТВ.
У них современный внешний вид, вместительный и комфортабельный салон. Чтобы порадовать жителей столицы шахтеров, пассажирский транспорт украсили световыми гирляндами. По городу курсирует три таких автобуса. Эту инициативу переняли еще с 2021 года. Также на рейсах можно встретить и сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку.
Алексей Бунас, начальник первой колонны филиала «Автобусного парка № 1» Миноблавтотранса:
Эти автобусы последнего прихода самые комфортабельные. Техника совершенствуется. Они более удобные, более красивые. Не первый год мы украшаем эти автобусы, разные автобусы в разной тематике. Все автобусы украшены по-разному.
Сегодня солигорский автопарк № 1 насчитывает более 200 единиц пассажирского транспорта, среди которых комфортабельные автобусы высокого междугороднего класса, осуществляющие как республиканские, так и международные перевозки.
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