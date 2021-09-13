«Полякам очень прискорбно, потому что пан лишился своих холопов». Что объединяет белорусов?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим о том, что нас может разъединить, а что нас может объединить?

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:

Земля наша нас объединяет белорусская. Сказать западная Украина и восточная Украина, там все-таки как-то более ярко чувствуется разделение. Это было и 20-30 лет назад. Я ребенком был, я понимал, что есть Западная Украина. У нас здесь двойной праздник День единения. Первый смысл этого праздника исторический, когда объединение земель белорусских, когда забрали наших людей, присоединили, стала одна нормальная Беларусь.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Освободили от оккупации. Дмитрий Шевцов:

Полякам очень прискорбно, потому что пан лишился своих холопов, ему теперь придется самому батрачить. Было очень удобно на белорусе ехать, подгонять, сочинять стихи. Но вместе с тем это на самом деле исторический праздник. Сейчас мы должны детям с точки зрения истории объяснять, почему это именно 17 сентября.

Кирилл Казаков:

Тем более, что историю собираются переписать и СССР обвинить.