«Полякам очень прискорбно, потому что пан лишился своих холопов». Что объединяет белорусов?
Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим о том, что нас может разъединить, а что нас может объединить?
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:
Земля наша нас объединяет белорусская. Сказать западная Украина и восточная Украина, там все-таки как-то более ярко чувствуется разделение. Это было и 20-30 лет назад. Я ребенком был, я понимал, что есть Западная Украина. У нас здесь двойной праздник День единения. Первый смысл этого праздника исторический, когда объединение земель белорусских, когда забрали наших людей, присоединили, стала одна нормальная Беларусь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Освободили от оккупации.
Дмитрий Шевцов:
Полякам очень прискорбно, потому что пан лишился своих холопов, ему теперь придется самому батрачить. Было очень удобно на белорусе ехать, подгонять, сочинять стихи. Но вместе с тем это на самом деле исторический праздник. Сейчас мы должны детям с точки зрения истории объяснять, почему это именно 17 сентября.
Кирилл Казаков:
Тем более, что историю собираются переписать и СССР обвинить.
Дмитрий Шевцов:
Да, сейчас это на коленках переписывается. Второй смысл тот, который всем белорусам будет близок, День единения, День единства – это то, что произошло в прошлом году. Ведь мы говорим, что не какая-то волость у нас восстала против строя, это просто была стихийная, очень умно спланированная акция, которая, к счастью, не удалась. Но все было к тому, что просто информационный вброс, эмоции, революция, будоражение людей. Ведь работали профессионалы. Мы всегда говорим, что есть люди отпетые предатели, которые в подавляющем большинстве своем уехали и которые остались здесь, продолжают потихоньку подтравливать где-то. Те, которые просто замолчали. Но их очень мало. Большая часть людей просто поддалась на эмоции. Осуждать их нельзя, потому что против них была сработана очень грамотная провокация, информационная провокация. Те люди, которые даже выходили на протесты, которые с цветочками стояли, они в подавляющем большинстве осознали, что ими манипулировали, они были просто куклами. Я в этот праздник вкладываю очень глубокий смысл, не только исторический. Для меня главное то, что мы смогли не только выстоять, но не расколоться. Это самое главное. Между нами не вбить ни один клин. Мы остались одной дружной семьей. Я не разделяю Гомельскую, Брестскую, Гродненскую область. Все мы белорусы, мы все выстояли, все против этой гидры. Мы ее просто задушили. Единственная маленькая республика, но независимая, на которой сломали зубы. Главный посыл прошлого года – то, что мы переосмыслили ситуацию, мы должны объединиться и жить дальше, потому что иногда опыт приходит и через горькие уроки, собственные ошибки. Это надо просто признать и идти работать дальше. Этот день для меня еще важен тем, что мы остались сплоченной, дружной семьей.
Наталья Дашкова, заместитель начальника управления главного управления идеологической работы по делам молодежи Могилевского облисполкома:
Как правильно сказал коллега, земля нас объединяет, но у нас еще огромное богатство – люди. Мы в большинстве своем миролюбивые, добрые, мы не хотим конфронтаций. Невозможно воспитать патриота только путем разговора, надо показывать своими поступками и вести за собой. Только тогда молодое поколение пойдет и научится любить свою землю, гимн, флаг, будет защищать с удовольствием родину.
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