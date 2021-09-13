«Появился на свет я». Шпаковский рассказал, чем ему лично важна дата 17 сентября

Новости Беларуси. Накануне 17 сентября в Беларуси проходит Неделя единства. Автопробеги, открытие новых объектов, высадка аллей и еще много других важных дел для белорусов. А уже в пятницу мы впервые отметим новый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах и площадях с названием 17 Сентября завершаются подготовительные и ремонтные работы, а для некоторых эта дата имеет еще и личный смысл.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Мой дедушка, который был восточником, как принято говорить, и бабушка, которая жила на западе, встретили друг друга. Так появилась на свет моя мама, появился на свет я, поэтому для меня это важный праздник, в том числе в личном плане. Кончено, я верю в то, что этот праздник выполнит свою роль и белорусы просто получат еще один светлый день.