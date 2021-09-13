Вячеслав Данилович: для белорусов 17 сентября – знаковая дата, которая начала процесс воссоединения нашего народа

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Необходимо на свою историю смотреть своими глазами, с точки зрения своего народа и государственности. Иначе мы будем получать чужой взгляд со стороны. Поляки имеют право своей трактовки любых исторических фактов и событий, но не искажать и фальсифицировать их, так любой народ может делать. Я еще раз подчеркну: для нас, белорусов, дата 17 сентября – знаковая дата, которая начала процесс воссоединения нашего народа. И стыдиться нам тут абсолютно нечего. Та практика порочная, которая была в Советском Союзе, – замалчивания вот этой даты – понятно, из политических причин каких-то, привела к чему? К стигматизации этой даты в сознании польской интеллигенции. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы обозначили 17 сентября в улицах? Вячеслав Данилович:

Наши люди стали задумываться: что-то не так, наверное, с этой датой, что мы ее не празднуем. И пошла трактовка того, что якобы Советский Союз начал Вторую мировую войну. Посмотрите, на международном уровне с 2009 года этот процесс постепенно начинает раскручиваться. Сначала в 2009 году Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла решение признать 23 августа Днем памяти жертв нацизма и сталинизма – так немножко уравняли. Потом Европейский парламент в 2019 году вообще принимает решение считать дату подписания пакта Риббентропа-Молотова (23 августа) началом Второй мировой войны – с ног на голову. А в итоге к чему пришли? К тому, что в декабре 2020 года, когда резолюция в ООН голосовалась по инициативе России о недопущении реабилитации нацизма, кто проголосовал против? США и Украина. Вот логический финал этой цепочки. Кирилл Казаков:

Хотя казалось бы. Ведь в Украине половина, западная часть, тоже вошла в состав Советского Союза 17 сентября. Логически, отвергая Западную Украину – это фактически нынешнее политическое руководство этой страны отвергает половину своего населения.

Петр Петровский, политолог:

Здесь и Польша далеко не ушла. Она же тоже отвергает Польскую Народную Республику, а, значит, она отвергает так называемые Ziemie Odzyskane, которые им Сталин подарил после 1945 года. Это логика восточнославянского примитивного, пещерного этнонационализма, когда коллаборационистов надо оправдать, когда надо перевернуть всю историю, когда надо полностью историю советскую социалистическую выбросить как неправильную. Хотя многие восточные и центральноевропейские страны – наверное, для них социалистический блок, советский лагерь был пиком развития. Кирилл Казаков:

Формирование нации. Алена Сырова, СТВ:

Мне до прошлого года казалось, что белорусов нельзя разделить, монолитные. Я, приезжая на восток или запад, будучи рожденной в Минске, нигде себя не чувствовала по-особенному, по мне – все однородно. Мне кажется, не очень уместно сравнивать наше разделение с украинским. Они изначально более разобщенные. Опровергните или подтвердите мои мысли. Виктор Саевич, магистр политических наук:

Верно вы сказали. Разделения в ментальном смысле между Западной и Восточной Беларусью практически отсутствует. Это все люди, которые преданы нашей республике, здесь нет какого-то прозападного крена с точки зрения территорий. Западная Украина очень тяготеет к Западу. Униатская церковь своя, они крайне негативно настроены к советскому периоду. После войны было очень мощное военное сопротивление советскому режиму. Кирилл Казаков:

Гитлер даже предполагал создать Западноукраинскую республику.