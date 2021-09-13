Есть ли в Беларуси разделение на Запад и Восток? Мнение самих белорусов

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Тимур, вы ездили по стране, в том числе по Западной Беларуси. Есть разделение запада и востока, как в Украине, например? Как говорят, есть, например, Волынь и Донецкая область. Абсолютно разные земли. У нас как?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Тимур Пряхин, блогер, участник автопробегов «За Беларусь»:

Разница чувствуется. Это и там, и там белорусы, просто есть некое тяготение, естественно, потому что западные границы – рядом соседи, семьи и так далее. Не более того. Почему мы стеснялись до этого времени даты 17 сентября? Давно нам пора прекратить уже оглядываться на другие страны, особенно на западные страны, страны-соседи, которые постоянно в отношении нас проводят недружественные шаги. Вы удивляетесь, почему Украина голосует против закона о недопущении реабилитации нацизма. Дело в том, что она давно находится в западном фарватере. Сейчас все шаги Запада направлены на то, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны, чтобы разрушить последний институт международного права – Совет безопасности ООН.

Кирилл Казаков:

Мне кажется, он уже формальную функцию имеет.

Тимур Пряхин:

Да, но все-таки есть еще последний институт. Сегодня была международная конференция профессиональных союзов, я там был, общался с экспертами, все сейчас приходят к одному выводу. Западные страны абсолютно беззастенчивы, они в своих шагах максимально циничны. Санкции они вводили когда? В канун очередной годовщины нападения немецко-фашистских войск на нашу страну. В обход Совета безопасности ООН.

Кирилл Казаков:

Очередной пакет санкций обещают 17 сентября.

Нас искусственно разделили на Запад и Восток. Даже в формате нашей дискуссии я говорил несколько раз, что есть Восток и Могилев, вы говорите, что есть Гродно и Запад. Насколько на самом деле чувствуется это разделение? Вы всегда сейчас берем пример Украины: Западная Украина и Восточная Украина, как говорят сейчас некоторые украинские политологи, западные украинцы натягивают всю Украину на свое мышление. У нас такого нет?