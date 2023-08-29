Получив помощь, люди плакали. Азарёнок и Гигин обсудили поездки в Донбасс – вот что их поразило

Григорий Азаренок, СТВ: Наши оппоненты – змагары, бчбшники, либералы, все, кто уехал – они же судят по себе в основном, они говорят: вот эти лукашисты, они же все неискренние, они же все там, поскольку якобы чувствуют силу, защиту, поддержку. А вы приезжаете сюда, где в любой момент может прилететь. Это уже не первый раз. Вы были и под самым Бахмутом, Зайцево, и в городе Энергодаре в момент самого острого кризиса, обстрелов. Понятно, что мы здесь не призваны их опровергать. Они, может быть, просто не достойны этого. Тем не менее – сидели бы в Минске. Чего вам надо?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Во-первых, и самое главное – это поддержка людей. Ну вот давайте скажем: Луганск, референдум. Как я мог не поехать, сказать: «Я занят»? У меня были дела в сентябре прошлого года, и много. Но как я мог отказать, когда меня приглашают люди? Это с моей стороны было бы подлостью, наверное, если бы я не поехал. Или когда мы с вами опять собирались в Запорожскую область, мы же везли гуманитарный груз. Помните, как мы в деревнях раздавали медикаменты? Ну а получилось так, что была возможность вам как журналисту поехать и отработать, показать именно самое горячее время – Запорожскую атомную электростанцию. А мне было интересно понять это как историку, политологу, для того чтобы делать заключения о том, что происходит, производить анализ соответствующий ситуации. Это, если угодно, и полевые исследования. Они не самоцель. Главное – каждый раз определенные задачи, будь то участие в референдуме, гуманитарная помощь или первый раз, когда мы в Луганск привезли книги. Люди, получив их, реально плакали, мы видели это.

Видели, как за 30 лет вот этой власти… Я не хочу ее назвать украинской, я люблю Украину – это прекрасная страна, прекрасный народ. Но та власть, которая образовалась после 1991 года, когда нам говорили, что бесплатно ничего не получали, ну кроме бандеровской пропаганды. Это вот напечатали в Канаде, потом уже непосредственно в саму Украину всю эту бандеровскую пропаганду поставляли. А нормальных книг, нормальных авторов не было.

И когда мы видели людей, которые рассказывали, как их, жителей Донбасса, считали людьми второго сорта, ненастоящими какими-то украинцами – что это такое? Каждый раз мы ехали к людям, потому что нас приглашали люди – сейчас, в Запорожской области, прекрасный молодежный форум, в котором мы тоже принимали участие. Людям важна помощь, людям важна поддержка, людям важно участие. А для нас принципиальна та эмоциональная атмосфера, которая возникает. Это духовное единение, которое мы здесь видим.