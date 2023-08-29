«Любим возделывать гречиху». Хозяйства Беларуси подключаются к уборке крупяных культур

Новости Беларуси. Стратегически важный продукт убирают на белорусских полях – гречиху. С выходных уже намолочено около 4 000 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все больше хозяйств подключаются к работе по крупяным культурам. Так, сегодня в Берестовицком районе аграрии первый день вышли в гречишные поля, но даже по первым гектарам видно – урожай, несмотря на засуху, не хуже 2023 года. Секрет успеха узнала наш корреспондент Галина Буро.

Довольно темные виды открываются из кабины комбайна, но именно так выглядит спелая гречиха. Николай Гордейко говорит: дело не в цвете, а в пользе. Для него это уже девятый сезон, когда на лето меняет профессию: с заведующего мастерской хозяйства на комбайнера.

Николай Гордейко, комбайнер сельхозпредприятия «Пограничный-Агро»:

Гречку немножко тяжелее убирать. Как бы она продовольственная культура, стараешься, чтобы потери минимальные, и качество зерна лучше было.

– А сами гречку любите?

– Наверное, все ее любят.

Сегодня в сельхозпредприятии «Пограничный-Агро» гречишный старт. Созрела – говорят и внешний вид, и влагомер.

– 15,9!

– Хороший показатель?

– Хороший показатель.

– Лучше на этих днях он не будет, так как передают дожди на этой неделе. Поэтому надо убирать и не ждать ни одной свободной минутки.

И точно, гречиха любит четкие сроки: зазеваешься – осыплется. Еще, как практически любая культура, любит влагу, а по весне на дождь оставалось лишь молиться, буквально. Главный агроном признается, ходил в храм, чтобы просить урожай – так душа болела за свои поля.

Галина Буро, корреспондент:

Гречиха, несмотря на все опасения, получилась хорошей – на одном стебле много соцветий. В этом помогли и пчелы: в период цветения сюда, на поле, привозили ульи.

И хоть гречишные поля не прихотливые – требуют всего одной обработки гербицидами и практически не страдают от вредителей – в хозяйстве сделали все, чтобы после весенней засухи выйти по урожайности на уровень 2023 года. Белорусский сорт «Лакнея» не подвел. В планах – расширяться.

Юрий Будницкий, главный агроном сельхозпредприятия «Пограничный-Агро»:

Гречихой в этом году мы довольны. И вообще в хозяйстве любим возделывать гречиху, так как эта культура неприхотливая, а у нас в основном почвы песчаные. Она неплохо себя показывает: в прошлом году мы получили до 33 центнеров с гектара. В этом году планируем получить не меньше. В следующем году мы планируем увеличить посев гречихи на 20 %. На гречиху есть стабильный госзаказ, а для нашего предприятия КСУП «Пограничный-Агро» – это, естественно, прибыль.

А еще гречиха хорошо подготавливает почву под зерновые, да и жмых от растений как органическое удобрение. Как только комбайн завершит жатву, здесь посеют тритикале. Всего же в этом году в Берестовицком районе предстоит убрать 200 гектаров гречихи. Все сорта отечественной селекции.

Александр Курило, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома:

При наличии благоприятных погодных условий уборку данной культуры планируем завершить до конца недели. Далее будет произведена доочистка семян на зерноочистительных линиях, засыпка семенного фонда на следующий год и реализация государственного заказа, который в текущем году у нас по району составляет порядка 230 тонн.