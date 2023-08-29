«Белорусы – такая нация, которые ко всем с открытым сердцем». Посмотрели, как БОКК помогает беженцам

Новости Беларуси. Миссия добра. Белорусский Красный Крест в очередной раз доказывает свою эффективность. Каждую среду здесь открываются двери для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы из Украины, Сирии, Ирака, Гамбии и других стран в стенах организации могут рассчитывать не только на материальную, но и моральную поддержку. Продолжит Татьяна Сидоренко.

Нарисуем солнышко яркое, чтобы настал наконец-то мир.

Благо за окном мирное солнце во всем его сиянии. А еще месяц назад семья Марченко из украинского Красноармейска довольствовалась только подвальным помещением, электроэнергией несколько часов в сутки и грязной питьевой водой. Устали. Страшно. Каждый день испытание. А на руках две маленькие дочки, которые только в Беларуси начали рисовать цветными фломастерами.

Марина Марченко:

Надо спасать было свои жизни и куда-то ехать. Выбрали мы Беларусь, потому что как нейтральная более сторона, братский народ. Дети могут сразу пойти в садик, старшенькая. Понимаем язык. Климат подходит нам тоже. Страна очень чистая. И не только чистотой славится земля белорусская. Люди, их доброта и милосердие заложены на генетическом уровне. Белорусский Красный Крест тому пример. Порядка 25 семей беженцев здесь еженедельно получают продукты питания, одежду, средства гигиены, материальную компенсацию. В нашей стране люди, покинувшие родные края, находят кров и спокойствие. А еще помощь, чтобы не быть один на один со своей бедой.

Сергей Марченко:

Очень отзывчивые люди. Всегда готовы помочь в трудную минуту, а так как у нас маленькие дети, нам это очень важно. Сейчас, в данный момент, чтобы встать на ноги. Помогают и памперсами. Денежно и морально поддерживают. Это то, что нужно нам в данный момент.

В реестре предоставляемой помощи также медицинское обслуживание. Лекарства и медобследования бесплатно. Однако каждый человек, каждая семья – случай индивидуальный. Помимо общего пакета еженедельной помощи, волонтеры Красного Креста собирают заявки на те или иные необходимые вещи.

Сергей Лепешко, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Разбился телефон, и абсолютно нет средств купить даже никакого телефона. Мы через свои группы, среди волонтеров распространяем эту информацию, и люди помогают чем могут. Белорусы – такая нация, которая ко всем с открытым сердцем.