Гигин: действия якобы политического протеста, а на самом деле деструктивные, будут очень быстро пресекаться

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы широкими шагами, переступая наши настоящие патеры, шагали в европейское болотце. Еще чуть-чуть – и могли вляпаться. Но были те, кто не отступал от государственной позиции. Можно сказать, не шатался в направлении мейнстрима. А ведь именно интеллигенция, особенно в гуманитарной сфере, и определяет тенденции для страны. Актуально рассуждает, на мой взгляд, политический аналитик высшего эшелона наш Вадим Гигин.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:
Контекст военно-политический, внешний. И здесь мы понимаем, что любые действия якобы политического протеста, а на самом деле деструктивные, будут очень быстро пресекаться. Да, ведь это наши люди, наши граждане, те, кто был одурманен, обманут. Мы тогда вели с ними беседы, дискуссии, лично Президент, высшие должностные лица, мы, руководители, каждый на своем уровне. Это был наш долг, это наши люди. Я тогда работал деканом, я должен был разговаривать со студентами в зависимости от того, какие у них политические взгляды. Я нес за них ответственность. Сейчас все, что необходимо, мы разъяснили. Если кто-то чего-то не понимает, это либо притворная позиция, либо этот человек сознательно наш противник, который идет на уголовное преступление.
Читайте также:
Пустовой: «Лукашенко стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной»
«Будем разбираться мгновенно и в зародыше». Лукашенко предупредил всех накануне электоральной кампании
Лукашенко: «Руководители, элита – здесь вообще будут специалисты? Без специалистов не может быть страны»