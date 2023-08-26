Гигин: действия якобы политического протеста, а на самом деле деструктивные, будут очень быстро пресекаться

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы широкими шагами, переступая наши настоящие патеры, шагали в европейское болотце. Еще чуть-чуть – и могли вляпаться. Но были те, кто не отступал от государственной позиции. Можно сказать, не шатался в направлении мейнстрима. А ведь именно интеллигенция, особенно в гуманитарной сфере, и определяет тенденции для страны. Актуально рассуждает, на мой взгляд, политический аналитик высшего эшелона наш Вадим Гигин.