Для многодетных семей предусмотрена единовременная выплата – как собрать ребёнка в школу

Школьные ярмарки в центральном регионе будут работать еженедельно до 6 сентября 2025 года. Крупные базары пройдут 16 августа в Молодечно и Солигорске. 23 августа – в Борисове, Жодино и Слуцке. Запланирована и демонстрация моделей. Для многодетных семей предусмотрена единовременная помощь на каждого школьника – это 30 % бюджета прожиточного минимума, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Галина Рай, директор Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:

Сегодня у нас в Воложинском районе очень активно уже начала выплачиваться эта помощь. Уже 69 % семей получили эту помощь. С каждым днем эта выплата наращивается. Я надеюсь, что за пару дней у нас уже будет около 100 %, получивших поддержку.

В поддержке многодетных семей и семей, которые нуждаются в какой-либо помощи со стороны, участвуют многие – и организации, и предприятия, и общественные организации. Как по всей стране, так и в Воложинском районе будет оказана помощь и от БРСМ, и от профсоюзов. От Белорусского союза женщин у нас будет проводиться акция по покупке принадлежностей и рюкзаков. Также наше учреждение – мы обращаемся с просьбой о помощи на белорусские предприятия легкой промышленности. В том числе сейчас у нас проходит акция по вручению предметов одежды нашим многодетным семьям – это колготки, носочки, какие-то аксессуары в виде заколочек, бантиков, что очень нужно школьникам.