Апачев о трагедии с Пригожиным: главная задача Запада – убедить в том, что мы сами уронили этот самолёт

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики, музыку патриотов и то, как можно любить Беларусь за границей. В гостях политолог Евгений Пустовой, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев и артист, автор песен, композитор, политолог (Германия) Линда Краенкова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Тот вал фейков, дебилизма, вранья, который льется сейчас с Запада, они с одной стороны не понимают, пытаются радоваться, с другой – заваливают нас фейками, с третьей стороны, они не понимают, как это самим преподносить, реагировать. И вот уже в Литве, Польше говорят: но все равно опасность остается. Ну, пусть боятся, правильно?
Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:
Опасность для них всегда остается, пока они ведут эту антирусскую риторику. Пусть боятся, конечно. В целом методология их понятна. Их сейчас главная задача – убедить в том, что мы сами уронили этот самолет. Но тут же очевидно, понятно, что Евгений Викторович работал в странах Африки. Версии, что это какая-то Франция, нельзя отметать. Мы говорим, что это Украина, я думаю, у Украины сил на это недостаточно было. Но то, что у американцев достаточно сил и средств для реализации подобного теракта, очевидно. А также французов я бы со счетов не сбрасывал. Будет занятно наблюдать, если сейчас, кстати, французы активизируются в Нигере, будет понятно, кому это все на руку было. В целом западная истерия понятна, нас нужно стравить друг с другом, нужно, чтобы мы друг друга ненавидели, начинали кусать. Наша задача – в эту братскую мясорубку не свалиться, как мы не свалились 24 числа, в том числе благодаря действиям Александра Лукашенко, за что ему еще раз огромное спасибо.
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