Апачев о трагедии с Пригожиным: главная задача Запада – убедить в том, что мы сами уронили этот самолёт

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики, музыку патриотов и то, как можно любить Беларусь за границей. В гостях политолог Евгений Пустовой, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев и артист, автор песен, композитор, политолог (Германия) Линда Краенкова.

Григорий Азаренок, СТВ:

Тот вал фейков, дебилизма, вранья, который льется сейчас с Запада, они с одной стороны не понимают, пытаются радоваться, с другой – заваливают нас фейками, с третьей стороны, они не понимают, как это самим преподносить, реагировать. И вот уже в Литве, Польше говорят: но все равно опасность остается. Ну, пусть боятся, правильно?