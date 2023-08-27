Вадим Гигин: «Суверенная Беларусь – это Беларусь лукашенковская. И мы гордимся этим»

Рубрика Григория Азаренка «МЫ!» в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь. На повороте долгого пути,

У края пораженья иль победы,

Меня еще успели вознести

Орлиные круги твоей беседы. Открылись широта и рубежи,

Уступы переливчатой натуры,

Парение насмешки и души

В тумане мировой полукультуры. Ноздревский жест, неверная струна,

Бредущая из юности по следу.

Могучая оглядка Бахтина

Отметила молчанием беседу. «А кому нам сочувствовать? Режиму Зеленского, бандеровцам?»

Григорий Азаренок, СТВ:

Вадим Францевич, это освобожденные территории – их называют Новороссией, это те земли, которые сейчас некоторые называют фронтиром. Но вы, успешный, можно даже сказать, суперуспешный политолог, эксперт, историк, почему считаете важным для себя приезжать сюда, общаться с этими людьми? Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

Вы правильно сказали. Это важно как и для местных жителей, так и для нас. Потому что здесь находится сейчас центр силы, здесь вершится мировая история. Очень важные процессы происходят в Беларуси, вокруг Беларуси, особенно после 2020 года. Те преобразования, которые мы проводим по укреплению нашей общественной жизни, политического строя. И для нас принципиально понимать, что происходит здесь. Оказывать поддержку. И здесь уже достаточно налажено, нужно признать, и снабжение. И мы видим, какие усилия прикладывает Россия, чтобы все-таки налаживалась жизнь в освобожденных районах. И федеральные руководители здесь постоянно присутствуют, уже подобрана местная администрация. Мы видим, что есть достаточно мощный пласт людей, поддерживающих российскую власть, те преобразования, которые происходят. И меняется ведь на глазах. Мы же были здесь, на освобожденных территориях, начиная с прошлого года. Мы видим, как меняется ситуация. Эти неуспехи украинцев на фронте вдохновляют людей. Потому что пропаганда в свое время создавала свое дело. И была, наверное, какая-то тревожность. Да не наверное, мы же тут разговаривали с местными жителями. И все больше появляется уверенности, что освобождение – это навсегда. Это часть нашей восточнославянской цивилизации. Ведь понимаете, провозглашать, что мы единая культура, русские, белорусы, украинцы, и быть абстрагированным от того, что происходит здесь, было бы весьма странным. А кому нам сочувствовать? Режиму Зеленского, бандеровцам? Тем людям, которые разрушают православную церковь? Которые сносят герб Советского Союза на памятнике «Родина-мать»? Которые переименовывают улицы? Которые отказываются от Великой Победы? Нам что, с этими негодяями быть солидарными? Нет, мы солидарны с жителями Бердянска, Мелитополя, Луганска, Донецка, Мариуполя, еще не освобожденных городов. Где местные жители такие же, как мы. Они разделяют те же ценности, верят в новый лучший мир, который придет после победы. И они не просто сидят и верят, но очень много делают. Это край тружеников, это богатейшая земля. Это черноземье. Люди хотят здесь трудиться. И программа нашего Президента, программа мира и созидания, она очень понятная для местных жителей. Они отдают себе отчет, что мир должен быть обеспечен. А обеспечен он может быть только после победы. Поэтому ребята местные идут в армию, российскую армию. И поэтому здесь собирают и помощь, необходимую для бойцов, дети пишут письма бойцам на фронте. И наши дети, белорусские, пишут такие же письма. Повернувшись на Запад спиной,

К заходящему солнцу славянства,

Ты стоял на стене крепостной,

И гигантская тень пред тобой

Убегала в иные пространства.

Обнимая незримую высь,

Через камни и щели Востока

Пролегла твоя русская мысль –

Не жалей, что она одинока! «Президент Лукашенко – фигура абсолютно историческая»

Григорий Азаренок:

Нам же объявили в 1991-м, что история закончилась. А на самом деле эти места исторические снова и снова играют в истории. В день, когда мы записываемся, выходит интервью Президента с очень интересной журналисткой Дианой Панченко. И вот наша белорусская президентская позиция по украинскому конфликту, по этой войне, всей драме, излому. Мне кажется, он исторически смотрит, как вы считаете? Вадим Гигин:

Конечно, во-первых, Президент Лукашенко – фигура абсолютно историческая. Видите, какой популярностью, это даже не то слово, авторитетом огромным, каким уважением он пользуется на освобожденных территориях. Я убежден, что это есть и на той территории, которая пока киевским режимом контролируется. Мы видим, что на ваши стримы, и на наши программы приходят отзывы людей. Несмотря на все угрозы, опасность, несмотря на тот абсолютно гестаповский режим, который установлен на Украине под контролем киевского режима, они все равно сочувствуют, сопереживают. Многие ожидают хороших изменений, сами понимаете, каких. Президент, его приход к власти в 1994 году, затем референдум 1995 года, 1996-го, те изменения, которые стали происходить, они не только белорусам дали надежду – славянству, всему нашему региону. Посмотрите, как Президента любят сербы. Где бы ты ни был, в любом уголке мира серб всегда вспомнит визит Лукашенко в 1999 году в Белград. Григорий Азаренок:

И даже до начала специальной военной операции: мы вернем Украину в лоно нашего славянства. Наиболее четко, наверное, сформулировал из всех. Вадим Гигин:

Посмотрите, какой ненависти, какому поруганию подвергается тема славянского единства. Да, к сожалению, так получились, что растащили нас и по религиозным аспектам и по геополитическим. Давайте так, да, есть свои сложные отношения между разными народами, но разве можно отрицать единство восточно-славянской цивилизации. Может быть, этот час неделек, ты стоишь перед самым ответом?

И уже возвращает Восток тень твою вместе с утренним светом. «Дальнейший путь Беларуси на многие годы определен не просто идеями, а достижениями времен президентства Александра Лукашенко»

Григорий Азаренок:

Вы по своему образу мышления, если неправ, поправьте, по стилю, по манере ведения дискуссии классический европеец в самом лучшем смысле этого слова. Тойнби, Шпенглер, классическая философия. И в связи с этим вопрос: когда мы сейчас провозглашаем, что мы, да, Евразия, это, безусловно, так, когда идет эта дискуссия и в борьбе начинаем отрицать уже и первоосновы Европы, как здесь не уйти в ловушку? Киплинговское случится все-таки: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не бывать. Вадим Гигин:

У нас сегодня дискуссия, можно я вам вопрос задам тоже? Вы все-таки эту Европу отрицаете? Почему? Григорий Азаренок:

Я по Юрию Кузнецову: отдайте Гамлета славянам. Я считаю, что Шекспир, Хемингуэй, Шпенглер и Тойнби сидели бы на Всебелорусском народном собрании, голосовали бы за Александр Григорьевича Лукашенко. Вадим Гигин:

Ровно так и я отвечаю. С чего мы решили, что Европа – это Макрон, Бернар Леви, Порошенко. Григорий Азаренок:

И Киплинг. Вадим Гигин:

Киплинг, конечно, был певцом британского империализма. Это был певец своего времени. Это человек, который создавал в том числе и неприглядные образы русских в различных произведениях, у него есть и соответствующие рассказы в том числе. Но это яркий, талантливый, гениальный человек, которому Нобелевскую премию дали за гений, а не потому что он попал в конъюнктуру, как та же Алексиевич или какие-то другие публицисты или авторы. Когда человек, с которым ты не соглашаешься идеологически, но признаешь его талант, величие, это же интересно. Правильно? Григорий Азаренок:

Конечно. Вадим Гигин:

И на самом деле мы сейчас ближе к той классической подлинной Европе, не хочу говорить консервативной, она разная (и либеральная, и консервативная, и социал-демократическая), Европе Канта, Гегеля, Тойнби, Европы классической литературы, Виктора Гюго, Диккенса. Я могу продолжать эти имена. И не только XIX, XVIII, даже XX века. Если бы в Европе не было этого заокеанского давления правящих кругов Соединенных Штатов, я глубоко убежден, что с ней мы бы уже давно договорились. Друг от друга все реже стоим в перебитой цепи воскрешений.

Между нами разрывы и дым, мы давно превратились в мишени.

Наше знамя пробито насквозь и ревет в его дырах пространство,

Что нам смерть, на кабы и авось столько раз воскресало славянство.