Где потрогать гигантскую улитку и попробовать деликатес на вкус? Нашли крутой парк недалеко от Минска

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Какая же ты большая! А вы когда-нибудь видели подобных красавиц? Что за диета у этого моллюска, узнаем совсем скоро, ведь мы отправились на настоящую улиточную ферму.

Экстремальные бьюти-процедуры или антистресс? Сюда приезжают не только за яркими впечатлениями, но и за новыми домашними питомцами. Улитки – отличные домочадцы, тихие соседи и верные друзья.

Анастасия, сотрудник парка животных:

В первую очередь, главное отличие африканских – это размер. Общее строение улитки у всех примерно одинаковое, у маленьких и у больших – две пары рожек на голове. Верхние – глазки, которыми улитка на самом деле практически ничего не видит. Нижние – это ручки, ушки и нос, все вместе. Здесь у них маленький рот, в нем 25 тысяч зубов. Ну, и раковина, она у улитки одна на всю жизнь. С ней улитка появляется на свет, вместе с ней растет и жить без нее не может.

Интересный факт: улитки – еще и прекрасные косметологи. Их клеточный белок муцин увлажняет и омолаживает кожу. Волшебный эффект налицо!

Анастасия:

Это гипоаллергенное создание. А о пользе муцина, я думаю, все знают. Муцина в улитке на самом деле два. Первый выделяется всей поверхностью тела всегда. В нем много коллагена, но основная его функция защитная. Он помогает улитке ползать по битому стеклу, по лезвию ножа, все эти истории – это не сказки, действительно улитки так могут.

Есть второй муцин – стрессовый. Он выглядит как первый и выделяется прямо из-под панциря в случае, если улитка испытывает дискомфорт: напугана либо испытывает боль. В наших масках, патчах и кремах именно стрессовый муцин. Когда улитка ползет, она вибрирует, а частоту этих вибраций очень сложно повторить искусственно, поэтому это, по сути, еще и массаж микротоками. Глухота и плохое зрение вовсе не помеха. Эти красотки великолепно ориентируются в пространстве и очень сообразительные.

Анастасия:

Они даже наши голоса ощущают в виде воздушных колебаний, поэтому к тембру голоса, который они слышат постоянно, они привыкают. Учитывая, что я здесь говорю, в том числе и с ними, меня они знают. И тогда они перестают прятаться и убегать. По сути, они могут узнавать своего хозяина, поэтому как домашнее животное это прекрасный вариант. Они живут от 8 до 10 лет в среднем. Все это время едят, соответственно, растут. Этой улитке около 4,5 лет. У нее только пол жизни позади. Она вырастет и станет еще раза в полтора больше. Взрослая ахатина может весить более килограмма. Первая встреча всегда самая волнительная. Но стоит узнать друг друга ближе – и вот милый моллюск любопытно шевелит рожками!

Какая милота! За прочным панцирем скрывается спортивная фигура. Арбузы, морковь, листья салата. Рацион улиток – эталон правильного питания!

Анастасия:

Вообще улитка практически всеядна. Она может есть даже мясо, но переизбыток протеина может сокращать продолжительность жизни улитки. В идеале кормить их растительной пищей, за исключением цитрусовых – там слишком много кислоты, улиткам больно от этого.

Кстати, строгая диета не единственный нюанс содержания капризных леди. У них особенный райдер. Шикарный особняк с панорамными окнами, температура воздуха не ниже +22 градусов по Цельсию, влажность 90 %. В общем, полный климат-контроль.

Ахатина ретикулята за один раз может отложить до 320 яиц. Эти яйца, в отличие от средиземноморских улиток, в пищу употребляют крайне редко. Они имеют плотную оболочку, почти как скорлупа. Примерно из 70 % яиц в итоге на свет появятся улитята. Инкубационный период может быть разным, но в среднем составляет от трех до четырех недель (от 21 до 28 дней). Появляясь на свет, улитенок очень похож на своих родителей – это те же рожки, та же раковина. Но раковина зачастую полупрозрачная и слабая, поэтому в первую очередь улитенок съедает оболочку собственного яйца как первый самый доступный источник кальция. Раньше это была пища бедняков, сегодня – настоящий деликатес. Любителям экзотики придется по вкусу.

Здесь три основных вида, все три съедобные. Первая – обожаемая нашими дачниками Хеликс поматия, виноградная улитка. Ее тоже едят, причем в Европе она очень ценится. У нее большая нога, на очень мясистая, то есть в ней много съедобной части. Помимо нее, здесь еще два вида, они распространены именно во Франции и Испании. Это Хеликс асперса максима. Черная мантия – это пленочка, которой улитка крепится к раковине. Здесь она черная, они покрупнее. И Хеликс асперса мюллер, совсем маленькие улиточки со светлой мантией. Всех троих вполне можно есть.

К слову, улитки – далеко не единственные обитатели райского места. Гуси, куры, перепелки – экзотические аям цемани и голландские совиноголовые – с радостью встречают гостей подворья!

А вот и своенравные попугаи. Уболтают любого!

Алеся, сотрудник парка животных:

У нас в парке предоставлено 11 видов попугаев, всего их у нас больше 200 на данный момент. На плече у меня сидит представитель ара. А если быть точным, ара зеленокрылый. Зовут его Кирюша. Он у нас самая большая звезда в нашей попугайне. Он это прекрасно знает и чувствует. Отлично ладит с гостями, прекрасно кушает с ручек, очень любит, когда ему приносят угощения. С удовольствием сходит к гостям на ручки, фотографируется, позирует.