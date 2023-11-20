«Получили буллинг, травлю этих людей». Карпенко рассказал, как защитят членов избирательных комиссий перед выборами

Григорий Азаренок, СТВ:

Члены комиссий в 2020 году оказались под особым воздействием, деструктивным. Сейчас Центральная избирательная комиссия предпринимает усилия для того, чтобы защитить наших порядочных, честных людей? Учителя наши, врачи, работники местной исполнительной власти... Как вы сказали: представители партий. Они были подвергнуты травле. Сейчас это уже мы видим, начинается. Начинают публиковать заново, может уже кого-то в 5-й, в 10-й раз. Личные данные, адреса.

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:

Не знаю, какие они там адреса публикуют, какие личные данные. Дело в том, что еще комиссии не сформированы. Есть процедура формирования. Они идут по старым. Но процедура есть формирования комиссий. Законодательством у нас предусмотрено, что мы теперь не будем вот этот обобщенный список всех членов комиссий. А чтобы вы понимали, какое-то количество мы будем в единый день голосования, формировать порядка 7 тысяч, в общей сложности больше 70 тысяч человек будет задействовано в работе таких комиссий.

И вы представляете, мы печатали список всех этих граждан с их персональными данными и так далее, и так далее. Но, как говорится, хотели же взять пример из демократических государств и показать, что у нас открытая система. А в итоге получили буллинг, травлю этих людей. Вы правильно говорили. Потому что эти списки становятся вдруг объектом изучения, что тут греха скрывать, различных специальных служб, в том числе соседних недружелюбных государств. Вот мы сами создавали эти условия. Теперь мы этого делать не будем. Это не значит, что члены комиссии будут безымянными. Когда вы придете на избирательный участок, вы наверняка увидите членов комиссии, которые там находятся, с бейджиками – с именем и отчеством. Во всяком случае, если вы захотите обратиться к председателю комиссии, он представится, кто он такой, если у вас есть какие-то вопросы и так далее. А по большому счету эта информация для рядового избирателя абсолютно не нужна, потому что избиратель выполняет свою функцию, а комиссия выполняет свою функцию, предусмотренную законодательством. Поэтому мы в этом плане попытались обезопасить. Быть на 100 процентов уверенными сложно, потому что не все зависит только от нас и от нашего законодательства, и от тех новаций, которые мы применили в этом законодательстве. Конечно же, к сожалению, сегодня против нас идет какое-то гибридное воздействие. Используются разные способы.

В век информационных технологий, интернета и так далее очень много возникает таких моментов, которые, может быть, мы и не в состоянии быстро предусмотреть или отреагировать на них. Во всяком случае, могу сказать, что сегодня законодательством закреплено, что все члены комиссий законодательно находятся под защитой нашего закона. Определенную роль здесь будут играть и правоохранительные органы, которые будут обеспечивать и общественный порядок, и безопасность на участках для голосования, на каждом участке для голосования. Ко всему прочему, законодательство предусматривает соответствующую ответственность для тех, кто попытается каким-то образом угрожать либо, не дай бог, применять какую-то физическую силу к членам комиссии и прочее. Вы сами с этим столкнулись, когда шли угрозы в ваш адрес, как работали правоохранительные органы. Поэтому это взаимодействие будет осуществляться. Эти вопросы мы, конечно же, обсуждаем с правоохранительными органами, и схема соответствующая будет выстроена.

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