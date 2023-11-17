Муковозчик: Беларусь будет наносить любому агрессору неприемлемый урон. Это враги должны знать

Григорий Азаренок, СТВ:

Наверное, банальный вопрос: откуда сейчас такое внимание к военной тематике, военной теме. В принципе, и не стоит, наверное, задавать. Все всё прекрасно понимают. Тем не менее мы видим и старые образцы вооружения, и новые. Еще 5 лет назад была дана команда главы государства: всё привести в порядок, всё пересчитать, всё красиво сложить, разложить, чтобы...

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Смазать, почистить, от ржавчины освободить, дать оружию надлежащий уход. Это, между прочем, мы с вами знаем, что это не такая простая вещь. Особенно если оружие какое-то время валялось неухоженным. И вот это все нужно было сделать. И всё сделали. И судя по тому, что глава государства доволен, а он очень редко бывает доволен – сделали на «хорошо». Потому что на «отлично» всегда можно сделать лучше, чем сделал.

Мы в последнее время людям показываем оружие: и общество охотников и рыболовов, и посещение базы. Причем оружие такое – простое, которое может взять в руки каждый. Это о чем говорит? Это к чему нас готовят? Это что пытаются нам сказать мягко, не сея паники, не возбуждая население лишний раз? Мужики, готовьтесь. Мужики должны быть готовы защищать Родину. Это может случиться в любой момент, потому что не от нас это зависит. Еще один посыл, который идет вовне, безусловно, это то, что Беларусь, если что, ощетинится, как дикобраз, и будет наносить любому агрессору неприемлемый урон. Я думаю, не рисуя никаких цветных линий: ни красных, ни зеленых, ни желтых, никаких. Просто сразу и изо всех сил. Вот это враги должны знать и двадцать раз подумать, стоит ли овчинка выделки.

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