«Очень благодарен этой службе». Кубраков рассказал, с чего начался его путь и что ему дали годы работы участковым

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим эвакуацию белорусов из сектора Газа. В гостях политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим эвакуацию белорусов из сектора Газа. В гостях политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
В большей степени воспоминания. Именно сюда я пришел 1 апреля 2001 года молодым участковым. Я закончил минскую среднюю школу милиции, практического опыта работы не было вообще. Благодаря старшим товарищам постигали азы.
Истории были разные. Это конец 90-х, когда еще только-только происходило становление Беларуси. На административном участке, который я обслуживал, проживали довольно пожилые люди. Много было лиц ранее судимых. Много конфликтов. На все эти конфликты реагировали именно участковые инспектора милиции.
Он должен быть профессионалом, слышать людей, понимать их. Участковый работает 24 часа в сутки. Работа участкового не терпит сухости. Основная работа – это получение информации участковым милиции. Именно участковый – это кладезь для всех служб. Человечность, профессионализм и знание своего административного участка.
Не каждый человек сможет работать участковым инспектором милиции. Он должен быть коммуникабельным, он должен уметь разговаривать. Та нагрузка, которая была, закаляла не только меня. Сегодня министр внутренних дел – это именно закалка участкового инспектора милиции. Я горжусь, что начинал именно с этой службы. Она мне дала многое, закалила меня. Я очень благодарен этой службе.
В сельской местности в большинстве случаев участковый инспектор проживает на территории, где и работает. Проблема – это территория. Она намного больше, чем территория в городских условиях. Участковый инспектор милиции на селе – это первый помощник всем. Что касается службы в городе, то здесь большое количество населения, люди очень разные. Нагрузка где-то равномерная, но везде есть свои особенности.
Положительно оцениваю. Они лучше находят общий язык с людьми, особенно с женщинами.
Низкий поклон этим людям. Понять мои слова могут только те люди, которые каждый день провожают. Я хочу им сказать огромные слова благодарности за их поддержку, понимание. Семья действительно служит вместе. Разработана медаль жене сотрудника милиции, награждаются жены, которые прослужили вместе 20 лет и более. Я очень уважаю этих людей.
Хочу поздравить всех участковых инспекторов милиции с наступающим праздником. 100 лет на страже правопорядка, безопасности. 100 лет участковые инспектора милиции помогают нашим людям. Это тот отряд, который ближе всех находится к населению. Это душевная служба, которую знают и уважают граждане нашей страны.
От всей души желаю вам здоровья, удачи, успехов, чтобы у вас все получалось, чтобы вы всегда возвращались домой живыми и здоровыми. Всего самого наилучшего, с праздником!
Подробности в видео.