«Очень благодарен этой службе». Кубраков рассказал, с чего начался его путь и что ему дали годы работы участковым

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим эвакуацию белорусов из сектора Газа. В гостях политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В большей степени воспоминания. Именно сюда я пришел 1 апреля 2001 года молодым участковым. Я закончил минскую среднюю школу милиции, практического опыта работы не было вообще. Благодаря старшим товарищам постигали азы.

Какой участок вы обслуживали?

Истории были разные. Это конец 90-х, когда еще только-только происходило становление Беларуси. На административном участке, который я обслуживал, проживали довольно пожилые люди. Много было лиц ранее судимых. Много конфликтов. На все эти конфликты реагировали именно участковые инспектора милиции.

Какими качествами должен обладать участковый?

Он должен быть профессионалом, слышать людей, понимать их. Участковый работает 24 часа в сутки. Работа участкового не терпит сухости. Основная работа – это получение информации участковым милиции. Именно участковый – это кладезь для всех служб. Человечность, профессионализм и знание своего административного участка.

Что вам дали годы службы участковым? Чему научили?

Не каждый человек сможет работать участковым инспектором милиции. Он должен быть коммуникабельным, он должен уметь разговаривать. Та нагрузка, которая была, закаляла не только меня. Сегодня министр внутренних дел – это именно закалка участкового инспектора милиции. Я горжусь, что начинал именно с этой службы. Она мне дала многое, закалила меня. Я очень благодарен этой службе.

Кому сложнее нести службу – городскому участковому или сельскому?