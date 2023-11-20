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В Беларуси зарегистрировали 59 случаев кори

20 ноября 2023 17:42
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В Беларуси зарегистрировали 59 случаев кори. Более трети из них связаны с выездом за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси зарегистрировали 59 случаев кори-1

Кроме того, мишенью для вируса становятся дети, родители которых отказались от плановой вакцинации. Между тем, именно прививка остается наиболее эффективным методом профилактики кори. Вероятность подхватить болезнь после вакцинации не больше 3 %, отмечают медики. Белорусы к заболеванию относятся серьезно: охват привитого от кори населения составляет около 97 %. За счет этого ситуация с заболеванием в Беларуси стабильная и контролируемая.

В Беларуси зарегистрировали 59 случаев кори-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Если говорить про клинические проявления – это слабость, недомогание, температура, першение в горле, кашель. На 4-5 день сыпь, которая начинается с головы, шеи и идет на туловище и конечности. Заболевание серьезное, в 40 % случаев дает осложнения, в том числе пневмонию. Поэтому рекомендую вакцинироваться и прививать детей.

В Беларуси зарегистрировали 59 случаев кори-7

К слову, в России рост заболеваемости в 2023 году почти в 300 раз выше, чем годом ранее. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано более 9 миллионов случаев кори, более 170 000 – с летальным исходом.

# Вакцинация # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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