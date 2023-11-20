В Беларуси зарегистрировали 59 случаев кори. Более трети из них связаны с выездом за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, мишенью для вируса становятся дети, родители которых отказались от плановой вакцинации. Между тем, именно прививка остается наиболее эффективным методом профилактики кори. Вероятность подхватить болезнь после вакцинации не больше 3 %, отмечают медики. Белорусы к заболеванию относятся серьезно: охват привитого от кори населения составляет около 97 %. За счет этого ситуация с заболеванием в Беларуси стабильная и контролируемая.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Если говорить про клинические проявления – это слабость, недомогание, температура, першение в горле, кашель. На 4-5 день – сыпь, которая начинается с головы, шеи и идет на туловище и конечности. Заболевание серьезное, в 40 % случаев дает осложнения, в том числе пневмонию. Поэтому рекомендую вакцинироваться и прививать детей.