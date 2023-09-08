Польский политолог: я решил на собственной шкуре проверить, как выглядит жизнь в Беларуси

Григорий Азаренок, СТВ:

Поляки похожи на нас, они такие же душевные, они такие же искренние, если они не болеют сумасшедшей русофобией. Даниэль Микусик, польский политолог и бизнесмен приехал сюда, в Беларусь, пообщался с нами, и мы можем сейчас послушать, что он сказал.

Даниэль Микусек, польский политолог, бизнесмен:

Большое спасибо за приглашение. Я очень много слышал по польскому телевидению, в прессе и СМИ о белорусской бедности, о том, что в Беларуси режим. Стало интересно проверить на собственной шкуре, как выглядит жизнь в вашей стране. За 4 месяца пребывания в Беларуси я решил пожить как обычный человек, оплачиваю жилье, проверяю, как выглядит жизнь обычного белоруса. Благодаря этой практике я могу спокойно сравнить жизнь в Польше и Беларуси. Я приехал в Беларусь потому, что хочу лично увидеть, как здесь выглядит жизнь. И могу с удовольствием сообщить, что здесь все совершенно противоположно тому, что мы можем увидеть или услышать в польских СМИ. Польские СМИ часто показывают Беларусь с негативной стороны: как бедную отсталую страну, в которой у людей тяжелая жизнь. Я тут уже 4 месяца и хочу сказать, что по моему личному опыту это совершенно не так, как это может прочитать польский гражданин. Жизнь здесь намного проще и легче, люди более доброжелательны.

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