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Впервые после Второй мировой войны в Берлин возвращается оружейное производство

09 марта 2026 08:23
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Впервые после Второй мировой войны в Берлин возвращается оружейное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые после Второй мировой войны в Берлин возвращается оружейное производство-2

Уже летом около 350 рабочих автомобильного завода переключатся с выпуска деталей для машин на производство гильз для крупнокалиберных боеприпасов. Реакция местных жителей негативная. Пожилые граждане, которые помнят войну, признаются, что они против соседства с оборонным заводом. У проходной концерна сейчас постоянно дежурят активисты, раздавая листовки с призывами остановить милитаризацию промышленности Германии. 

# Новости Германии

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