Впервые после Второй мировой войны в Берлин возвращается оружейное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже летом около 350 рабочих автомобильного завода переключатся с выпуска деталей для машин на производство гильз для крупнокалиберных боеприпасов. Реакция местных жителей негативная. Пожилые граждане, которые помнят войну, признаются, что они против соседства с оборонным заводом. У проходной концерна сейчас постоянно дежурят активисты, раздавая листовки с призывами остановить милитаризацию промышленности Германии.