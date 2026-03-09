Прямой эфир

Совет экспертов избрал Моджатабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана

09 марта 2026 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи новым верховным лидером Исламской Республики. Об этом сообщает агентство Fars. Позднее сам совет официально подтвердил принятое решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет экспертов избрал Моджатабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана-2

Государственное телевидение Ирана уже публикует первые кадры – момент, когда стало известно об избрании Хаменеи. Он сын покойного верховного лидера, долгие годы занимал влиятельные позиции в политической и религиозной системе страны, однако до последнего момента его возможное назначение оставалось предметом обсуждений и предположений. Тем временем Корпус стражей исламской революции заявил о присяге новому лидеру. В КСИР подчеркнули, что готовы следовать его указаниям и обеспечивать стабильность в стране в переходный период. Таким образом, Иран завершает процесс определения высшей политической фигуры государства, а ключевые силовые структуры уже выразили поддержку новому руководству.

# Новости Ирана # Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: кризис в Украине начался из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве
08 марта 2026 20:30

Путин: кризис в Украине начался из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве

Путин назвал конфликт в Украине системной ошибкой Запада
08 марта 2026 20:21

Путин назвал конфликт в Украине системной ошибкой Запада

Аракчи: Иран получает от РФ помощь по многим направлением
08 марта 2026 20:06

Аракчи: Иран получает от РФ помощь по многим направлением