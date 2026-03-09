Совет экспертов избрал Моджатабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана

Государственное телевидение Ирана уже публикует первые кадры – момент, когда стало известно об избрании Хаменеи. Он сын покойного верховного лидера, долгие годы занимал влиятельные позиции в политической и религиозной системе страны, однако до последнего момента его возможное назначение оставалось предметом обсуждений и предположений. Тем временем Корпус стражей исламской революции заявил о присяге новому лидеру. В КСИР подчеркнули, что готовы следовать его указаниям и обеспечивать стабильность в стране в переходный период. Таким образом, Иран завершает процесс определения высшей политической фигуры государства, а ключевые силовые структуры уже выразили поддержку новому руководству.