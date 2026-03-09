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В Осло расследуют взрыв, который произошел у здания посольства США

09 марта 2026 08:59
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В Осло расследуют взрыв, который произошел у здания посольства США. По данным норвежской полиции, инцидент случился около часа ночи и привел к незначительным повреждениям, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Осло расследуют взрыв, который произошел у здания посольства США-2

Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался от входа в консульский отдел. На кадрах видно разбитое стекло у двери. Правоохранители не исключают, что взрыв может быть связан с текущей ситуацией в сфере безопасности, однако подозреваемых пока нет. Полиция ведет поиски одного или нескольких возможных злоумышленников. Министр юстиции Норвегии заявила, что начато всестороннее расследование, и к работе привлечены значительные силы. Сейчас следователи изучают записи камер наблюдения, опрашивают свидетелей и оценивают характер повреждений на территории дипмиссии.

# Новости Норвегии

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