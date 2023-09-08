24 аварии на воде и 20 погибших. Какие правила безопасности надо знать владельцу маломерного судна?

Купальный сезон в Беларуси уже заканчивается, а вот рыболовный, напротив, только начинается. После 30-градусной жары, которая длилась два месяца подряд, рыба начинает нагуливать жирок на зиму. Зная об этом, множество рыбаков выходят на промысел на моторных и гребных лодках. Правильность их использования контролирует Государственная инспекция по маломерным судам, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Она была создана в Беларуси в 1973 году. Тогда ГИМС подчинялась ОСВОДу, называлась «Главная навигационная техническая инспекция». Спустя 10 лет, в 1983-м, тогдашняя ГНТИ была выведена из подчинения ОСВОД и передана в Министерство ЖКХ, получив при этом свое современное название. В 1997 году ГИМС снова была передана в ведение общества спасения на водах и находилась в его подчинении до июля 2013-го. Ровно 10 лет назад «водный патруль» перешел под руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям, не утратив при этом своей главной задачи – контроль за безопасностью судоходства на белорусских реках и озерах. По статистике МЧС, с каждым годом нарушителей водного законодательства становится все меньше – рыболовы в большинстве своем люди законопослушные. Тем не менее бдительность инспекторы ГИМС не теряют.

Сергей Шуманский:

Каждая лодка, будь то моторная или гребная, вместимостью свыше 225 килограммов должна пройти регистрацию и иметь сертификат о прохождении техосмора. А водитель судна при наличии двигателя мощностью свыше 5 лошадиных сил обязан иметь право на управление таковым. К слову, алкоголь на воде, так же как и на дороге, недопустим. В отношении нарушителя будет составлен протокол, а лодку инспекторы отбуксируют к берегу. Особое внимание – спасательным жилетам. Эта своеообразные ремни безопасности, которые должны иметься у каждого, кто находится на борту судна.

Впрочем, эти элементарные правила соблюдают далеко не все любители водной глади. В этом мы лично убедились, отправившись в рейд с сотрудниками ГИМС. Широкая водная гладь – это не дорога с разметкой двойной сплошной. Это размах для владельцев гидроциклов, моторных лодок и катеров. Тут тебе ни знаков, ни указателей. Однако если взялся управлять маломерным судном, будь добр, возьми с собой документы и не забывай об элементарных правилах на воде. Об опасности, которую может нести, казалось бы, безобидная надувная лодка или наоборот, внушающий катер – черным по белому написано в правилах судоходства. Сегодня их – минимум – должен знать и соблюдать каждый выходящий на воду человек. Должен, но далеко не всегда соблюдает. А проконтролировать каждого лично ГИМС просто физически не в силах.

Олег Терехов, заместитель начальника ГИМС Беларуси:

Сегодня в республике зарегистрировано 24 транспортных аварийных случая с участием маломерных судов, в которых погибло 20 человек, слава богу, детской гибели не допущено. Этот год аномальный, гибель превышает показатели прошлых пяти лет. Наибольшее количество случаев в Гомельской и Витебской области – это семь случаев. Особую опасность на воде, впрочем, как и на дорогах, представляют пьяные водители. Причем многие из привлекаемых к ответственности за управление лодкой в нетрезвом виде даже не подразумевают, что нарушают закон. А ведь именно алкоголь нередко становится причиной страшных трагедий. За печальными примерами далеко ходить не надо. Так, в июле 2023 года на Браславщине подогретые спиртным товарищи решили покататься на лодке по озеру. Один из них на ходу встал на ноги, уже через считанные секунды все трое оказались за бортом. От берега их отделяло расстояние в 400 метров. Преодолеть водный рубеж смогли не все. Для шестидесятилетнего жителя столицы эта поездка оказалась последней. Печальный опыт сотрудников ГИМС позволяет составить портрет типичного тонущего. Это мужчина 50 лет, управляющий гребным устройством под градусом и без жилета.

Сергей Годун, государственный инспектор ГИМС Беларуси:

По правилам, когда человек ставит якорь на лодке, то можно при этом расстегнуться, снять жилет. Как только снялся с якоря, обязательно жилет. Застегнул и во время движения он должен быть всегда застегнутым. Кто-то просто катается. Кто-то рыбачит. Но делать это нужно исключительно в жилете. Требования ко всем одинаковые. Еще одно распространенное нарушение среди любителей водной романтики – превышение допустимого количества пассажиров. В большей степени это касается прогулочных катеров и яхт. Сергей Годун:

Есть прокатные яхты, по нашим правилам маломерных судов нельзя допускать вместимость, за это сразу штрафные санкции – пять базовых величин. Уже в этом году три случая таких было, когда на яхте должно было быть семь человек, а там находилось 10-12 человек. За это мы привлекали судоводителя к административной ответственности.

Минское море, пожалуй, самый трудный водоем для инспекторов. Во-первых, размеры акватории достаточно серьезные. А во-вторых, вряд ли где-то еще в Беларуси можно встретить столько катеров, яхт и гидроциклов в одном месте. Для сотен рыбаков эта искусственная акватория привлекательна в любой сезон и в любую погоду. Охотников за фауной как будто специально влечет туда, где наиболее опасно. Несмотря на запреты, предупреждения и профилактические рейды рыболовы появляются на воде без жилетов и разрешительных документов.

– Документов у меня на руках нет, я не беру на воду.

– А почему жилет с собой не берете?

– Я уже объяснял товарищу, что я ездил почти все лето, кроме августа, никто не спрашивал про жилет. А я его как-то и не взял, а сейчас погрузился утром сегодня и выехал без всего. Я виноват, да, я согласен с вами. Спасательный жилет есть, вот только надеть его забыл. Эту фразу в различных вариациях инспекторы слышат по несколько раз во время каждого рейда. И у рыбаков, и у акватуристов объяснения, как правило, одинаковые. Этого рыбака в надежде на удачный клев не остановило отсутствие нужной экипировки и документов. Возможно, владелец сам того не зная вышел на воду на неисправном катере, а значит, не застрахован от несчастного случая.

– Вам информация для размышления. Вы знаете, сколько утонуло за неделю рыбаков.

– Знаю, телевизор смотрю.

– А зачем вы так поступаете? Пока письменное предупреждение, следующим будет штраф. По словам проверяющих, судовладельцы в основном порядочные, но мелких нарушений хватает. – На первый раз мы вас предупреждаем, следующий раз, если в течение года вы будете нарушать законодательство, то будем привлекать вас со штрафом.

– Спасибо, я вас понял. Первоочередная задача водного патруля – предупреждать и ликвидировать ЧС. Потому особое внимание в ГИМСе, как и в медицине, профилактике.