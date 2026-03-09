Красный Полумесяц сообщил о повреждении около 10 тысяч гражданских построек в Иране

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает усугубляться. По данным иранского общества Красного Полумесяца, с начала конфликта США и Израиль атаковали около 10 тысяч гражданских построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под бомбардировки попали 2 тысячи коммерческих строений, а также медицинские и образовательные учреждения Ирана. Всего за неделю боевых действий на Ближнем Востоке погибли полторы тысячи граждан Ирана и около 400 граждан Ливана, причем треть из них – дети.

За последние два дня израильские ВВС нанесли удары по пяти нефтяным объектам. Разлившееся топливо попало в ливневую канализацию Тегерана и загорелось. Экологи предупреждают об опасности токсичного воздуха и кислотных дождей. В ответ на атаки Иран нанес удары по объектам в соседних государствах, где также есть погибшие.