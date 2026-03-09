Станет ли электромобиль доступным для каждого? Разберутся в ток-шоу «По существу»

Тихо едут – громко меняют будущее! Как перезимовали владельцы авто на зеленых номерах? Хватает ли зарядных станций и выдержат ли сети растущий спрос? Станет ли электромобиль доступным для каждого?
9 марта в ток-шоу «По существу» речь пойдет о развитии электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.
Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале ютуб. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.
Не пропустите ток-шоу. 9 марта в 18.30.