Станет ли электромобиль доступным для каждого? Разберутся в ток-шоу «По существу»

Тихо едут – громко меняют будущее! Как перезимовали владельцы авто на зеленых номерах? Хватает ли зарядных станций и выдержат ли сети растущий спрос? Станет ли электромобиль доступным для каждого?

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