Прямой эфир

Станет ли электромобиль доступным для каждого? Разберутся в ток-шоу «По существу»

09 марта 2026 08:04
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Тихо едут – громко меняют будущее! Как перезимовали владельцы авто на зеленых номерах? Хватает ли зарядных станций и выдержат ли сети растущий спрос? Станет ли электромобиль доступным для каждого?

9 марта в ток-шоу «По существу» речь пойдет о развитии электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.

Станет ли электромобиль доступным для каждого? Разберутся в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале ютуб. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 9 марта в 18.30.

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