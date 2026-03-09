Бундестаг отменил пособие для малоимущих

В Германии приняли решение о кардинальной реформе системы социальной поддержки: Бундестаг проголосовал за отмену гражданского пособия, введенного всего три года назад. Вместо него будет базовое пособие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая система нацелена на ужесточение требований к получателям выплат и возвращение большего числа людей на рынок труда. Теперь безработные обязаны активнее сотрудничать с центрами занятости, а пропуск собеседований или отказ от предлагаемой работы повлечет за собой санкции.

Правозащитные организации уже выражают обеспокоенность, утверждая, что подобные меры могут нанести удар по наиболее уязвимым слоям населения. Ранее получателями отмененного пособия являлись около пяти с половиной миллионов человек.