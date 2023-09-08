Есть минимальный набор. Как должно быть оснащено маломерное судно?

Купальный сезон в Беларуси уже заканчивается, а вот рыболовный, напротив, только начинается. После 30-градусной жары, которая длилась два месяца подряд, рыба начинает нагуливать жирок на зиму. Зная об этом, множество рыбаков выходят на промысел на моторных и гребных лодках. Правильность их использования контролирует Государственная инспекция по маломерным судам, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Но если с жилетами по крайней мере не возникает вопросов и споров, то об обязательной комплектации любого маломерного судна многие даже и не слышали. Конечно, это не касается владельцев мощных яхт и катеров. У них, как правило, подобных проблем нет. А вот обладатели надувных лодок, которых в стране преимущественное большинство, частенько грешат отсутствием того или иного обязательного атрибута. Ведь список не заканчивается лишь на спассредствах.

Олег Терехов, заместитель начальника ГИМС Беларуси:

Судовладелец предоставляет маломерное судно по месту регистрации на территориальный участок, госинспекторы оценивают: годно судно или нет. Если годно, то ставиться отметка в судовом билете и судно допускается к плаванию. Основное – это, конечно, техническое состояние маломерного судна, оно должно быть исправным. И укомплектованность необходимым снаряжением и оборудованием. Должен быть спасательный жилет, водоотливное средство, аптечка, якорь. Это минимальный набор. Если судно моторное и мотор вписан в судовой билет, оно в обязательном порядке предоставляется вместе с мотором. Кроме этого, если лодка моторная – на борту обязательно должен находиться огнетушитель. А еще черпак или любое другое приспособление для слива воды. На серьезных суднах эту роль, как правило, выполняет помпа. И ее работоспособности инспекторы уделяют особое внимание.

Сегодня в ГИМС с оптимизмом отмечают, даже несмотря на отсутствие понимания со стороны некоторых судовладельцев, техосмотр проходит большинство зарегистрированных в стране лодок. К слову, о регистрации. Учету подлежат далеко не все маломерки. Олег Терехов:

Маломерные суда – это суда длиной не более 20 метров и количеством людей на борту не более 12 человек. Государственной регистрации подлежат маломерные суда за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов. Но если лодка не поставлена на учет, страдает лишь казна. А вот от пренебрежения простыми правилами поведения на воде зависят человеческие жизни. Особую опасность представляют те, кто оседлал гидроскутер или аквабайк. Некоторые из них набирают скорость до 100 километров в час. А ведь удар о гладь воды при падении по силе такой же как удар об асфальт. А вода, как и дорога, ошибок не прощает. Так в Белыничском районе этим летом 37-летний житель Могилева обкатывал купленный накануне гидроцикл. Совершая маневр разворота, не справился с управлением – упал в воду. Доплыть до берега не хватило сил.

Сергей Годун, государственный инспектор ГИМС Беларуси:

Были случаи, когда на прокат дают гидроциклы. Это средство повышенной опасности, там 90 лошадиных сил и 300. Прокатчики передают физическим лицам гидроцикл, не спросив, а имеет ли он право вождения этим маломерным судном. Как правило, уже в этом году 10 постановлений составили только на Минском море. Ответственности подвергаются как лица, использующие этот гидроцикл, так и то лицо, которое передало. Сегодня инспекторы вышли в рейд с очередной проверкой. Здесь на воде их сигнальные маячки имеют такую же силу как жезл инспектора на дороге. На горизонте гидроциклов или водных скутеров сегодня нет. Сезон заканчивается, объясняют инспекторы. Но работы меньше не становится. Рыбаков на водохранилище, как грибов, после дождя. Эта лодка стоит на якоре. Инспекторы проверяют, все ли в порядке с документами, трезвый ли человек и есть ли на борту спасательные средства. Если все в порядке, инспекторы желают лишь попутного ветра.