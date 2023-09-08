Музеи, усадьбы и крепости. Чем Псковская область может заинтересовать белорусского туриста?

Константин Герцев, корреспондент:

Если говорить об экономике Псковской области, то она объективно не аграрная, климат и почвы здесь не кубанские, хотя собственного сырья вполне хватает для местной мясо-молочной отрасли. За ней, кстати, половина от общей доли в структуре промышленности. То же не направление лидер по общероссийским меркам, не такая яркая палитра красок, как в том же Красноярском крае, зато кто-то скажет «чистый воздух, первозданная природа, неиспорченные исторические пейзажи». Да, именно на это и сделали ставку, туризм с каждым годом только прибавляет.

У ЖД и аэровокзалов гостей тоже встречают белорусы. Но стоит отдать должное: за последние непростые несколько лет Псковская область по праву стала центром внутреннего туризма России. За 2022 год ее посетили более 450 тысяч путешественников. Причем отдых предлагают как с акцентом на историю и старорусскую кухню, так и на спорт высших достижений. Местные воды облюбовали ценители сплавов на байдарках и каяках.

Елена Климова, заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области России:

Псковская область, в целом, богата на большое историческое, архитектурное наследие. У нас в регионе почти 5 000 объектов культурного наследия, поэтому у нас основная специализация – это культурно-познавательный туризм. Это музеи, сохранившиеся дворянские усадьбы, средневековые крепости, 10 храмов ЮНЕСКО, также много красивых природных интересных территорий. Активно развивается у нас сельский туризм. Музей-усадьба Михайловское, где великий русский поэт Александр Пушкин написал более сотни своих произведений, стала отправной точкой вояжа по Псковской области спикеров Палаты представителей и Государственной думы. Но, конечно, политиков топ-уровня сюда привели дела государственные. В рамках заседания совета Парламентского собрания Беларуси и России депутаты еще раз акцентировали внимание на антисанкционной повестке Союзного государства.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ушли иностранные компании, освободились площади производственные, нам надо заполнять их. Наши предприятия многие не полностью загружены. Например, в Витебской области Оршанский льнокомбинат есть. Это современное предприятие, единственное на территории Европы. Почему бы совместную продукцию там не производить из сырья, которое поставляла бы Псковская область. Мы считаем, что очень большие резервы в развитии туризма, об этом говорили, что надо выстраивать трансграничные маршруты. Вот я проехал 600 километров из Минска до Пскова, от Витебска до Пскова 350 километров. Да, есть какие-то точки питания, но это не то, что должно быть и по территории Беларуси, и России.