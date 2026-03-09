В Кувейте объявили о сокращении добычи и переработки нефти

В Кувейте объявили о превентивном сокращении добычи и переработки нефти. Национальная нефтяная компания сообщила, что решение связано с угрозами для безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В компании подчеркивают: меры носят исключительно профилактический характер, и производство будет восстановлено, как только условия позволят. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта после совместных ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские и израильские объекты в регионе. Уже вторую неделю транспортировка нефти в Ближневосточном бассейне остается нарушенной. Ранее о сокращении добычи сообщили Ирак и Катар. Аналитики предупреждают: вслед за ними могут последовать ОАЭ и Саудовская Аравия, поскольку их резервные хранилища стремительно заполняются.