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«Работники получат стимулирующую надбавку». В Беларуси повысят зарплаты медикам

21 июня 2022 18:46
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Новости Беларуси. Белорусским медикам повысят зарплату за счет введения новой надбавки. Соответствующее поручение Совету Министров закреплено в Указе Президента, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

«Работники получат стимулирующую надбавку». В Беларуси повысят зарплаты медикам-1

Проект постановления Минздрава уже подготовлен. Согласно ему, с 1 июля вводится дополнительное вознаграждение за работу в сфере здравоохранения всем категориям медработников. Эта надбавка будет устанавливаться дифференцированно в зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы.  

«Работники получат стимулирующую надбавку». В Беларуси повысят зарплаты медикам-4

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:  
Должен быть дифференцированный подход. На это обращал внимание глава государства, поэтому работники выездных бригад скорой медицинской помощи, работники приемных отделений, работники отделений для лечения инсульта, анестезиолого-реанимационные отделения, это и участковая служба амбулаторно-поликлиническая. Эти работники будут ранжированы по проценту повышения от основного оклада. Еще раз повторяюсь, все медицинские работники получат стимулирующую надбавку за свой труд.  

«Работники получат стимулирующую надбавку». В Беларуси повысят зарплаты медикам-7

Также Указ устанавливает отмену ковидных надбавок медработникам в связи со стабилизацией в стране эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19 и переходом учреждений здравоохранения в обычный режим работы.  

# Медицина # общество # Дмитрий Чередниченко # Фотофакт

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