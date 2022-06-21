«Работники получат стимулирующую надбавку». В Беларуси повысят зарплаты медикам

Новости Беларуси. Белорусским медикам повысят зарплату за счет введения новой надбавки. Соответствующее поручение Совету Министров закреплено в Указе Президента, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Проект постановления Минздрава уже подготовлен. Согласно ему, с 1 июля вводится дополнительное вознаграждение за работу в сфере здравоохранения всем категориям медработников. Эта надбавка будет устанавливаться дифференцированно в зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы.

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Должен быть дифференцированный подход. На это обращал внимание глава государства, поэтому работники выездных бригад скорой медицинской помощи, работники приемных отделений, работники отделений для лечения инсульта, анестезиолого-реанимационные отделения, это и участковая служба амбулаторно-поликлиническая. Эти работники будут ранжированы по проценту повышения от основного оклада. Еще раз повторяюсь, все медицинские работники получат стимулирующую надбавку за свой труд.