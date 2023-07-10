«Последнее слово будет за руководителем канала». Как исполнителю попасть на СТВ?

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Кирилл Казаков, СТВ:
Раньше телевидение было определенной кузницей или, скажем так, маркером, что это популярный артист. Сейчас артисты все равно хотят попасть на телевидение. Как бы нам ни рассказывали, что телевидение умерло, как бы нам ни рассказывали, что все, время закончено, интернет, интернет, интернет, я прекрасно понимаю, что это все равно определенного рода временная история. Мы стали говорить о том, что любой концерт с живым оркестром – это профессиональное выступление. И это профессия. Выступление перед камерами на YouTube – это, может быть, разовая классная акция, но не профессия.
Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов СТВ, телеведущая:
Нет, конечно. Попасть на телевидение – это тоже такая имиджевая штука. И несмотря на то, как бы там ни был популярен в интернете, все равно есть определенная доля престижа. И мы предоставляем такую возможность, например. Конечно, когда звонит представитель...
Кирилл Казаков:
Вот они и встретились, продюсеры и теледиректор.
Юлия Крыницкая:
Наверное, тяжело сейчас без команды, потому что любому артисту нужна какая-то команда, ведь ты сам не будешь везде звонить и ходить, чтобы тебя взяли, послушали. Нужны люди, которые помогут, создадут образ, спродюсируют. Даже твой приход на телевидение. Например, звонят и говорят: мы написали новую песню, пригласите нас в программу «Утро». Мы говорим: прекрасно, песен пишут много, снимите клип. И здесь уже, на этом этапе, будет видно, профессиональный хочет артист прийти или непрофессиональный.
Кирилл Казаков:
Когда я начинал свою журналистскую деятельность, это был 1999 год, на могилевском радио существовал специальный человек, который принимал демки от артистов. Они приходили, он их отслушивал и после этого рекомендовал в эфир. Честно скажу, это был очень влиятельный человек на радиостанции. Потому что он действительно определял, что ему нравится, что ему не нравится. Вот, у нас на СТВ кто такой человек, который очень влиятелен и чьи музыкальные вкусы влияют в том числе и на твои?
Юлия Крыницкая:
У нас есть такое понятие, как худсовет. И, безусловно, всегда важно мнение руководителя, генерального директора канала. И там мы уже может посоветовать, это хороший клип или нет. И сказать по определенным критериям, по которым мы выбирали. И последнее слово будет за руководителем канала.
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