«Последнее слово будет за руководителем канала». Как исполнителю попасть на СТВ?

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу « По существу » обсудят насущные вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Раньше телевидение было определенной кузницей или, скажем так, маркером, что это популярный артист. Сейчас артисты все равно хотят попасть на телевидение. Как бы нам ни рассказывали, что телевидение умерло, как бы нам ни рассказывали, что все, время закончено, интернет, интернет, интернет, я прекрасно понимаю, что это все равно определенного рода временная история. Мы стали говорить о том, что любой концерт с живым оркестром – это профессиональное выступление. И это профессия. Выступление перед камерами на YouTube – это, может быть, разовая классная акция, но не профессия.

Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов СТВ, телеведущая:

Нет, конечно. Попасть на телевидение – это тоже такая имиджевая штука. И несмотря на то, как бы там ни был популярен в интернете, все равно есть определенная доля престижа. И мы предоставляем такую возможность, например. Конечно, когда звонит представитель...

Кирилл Казаков:

Вот они и встретились, продюсеры и теледиректор.