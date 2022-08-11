«Отобрали, отжали». Николай Щёкин рассказал, почему власти Литвы поступили плохо с белорусским санаторием

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин.
Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН:
Был поднят вопрос Президентом на совещании, где речь идет о том, что у нас забрали в Латвии и Литве нашу собственность – Друскининкай. Там же лечились все белорусские дети с ДЦП. В Друскининкай, чтобы вы понимали, ездили со всего Советского Союза. Это был лучший санаторий на постсоветском пространстве, где детей с ДЦП поднимали на ноги. Там грязе-, водолечебницы. Там на 400 с чем-то было койко-мест. Там уникальный просто санаторий. И вот они на Западе, литовцы эти и латыши, отобрали, отжали. Речь даже не о собственности. Речь идет о том, что мы лечили детей там. Там была сделана великолепная медицинская школа уникальная.
Григорий Азаренок, СТВ:
Там литовцы работали в том числе.
Николай Щекин:
Они получали зарплату – вот о чем речь. Но я прежде всего хочу сказать о том, что мы бы никогда себе не позволили закрыть двери перед детьми. Вот о чем речь. А уже что касается собственности, что касается портов и всего остального – это беспрецедентное не просто право, а беспрецедентная мораль какая-то странная. Она выборочная, это антиутопическая мораль. Это безнравственно, мягко сказано.
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