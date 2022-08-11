«Отобрали, отжали». Николай Щёкин рассказал, почему власти Литвы поступили плохо с белорусским санаторием

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН:

Был поднят вопрос Президентом на совещании, где речь идет о том, что у нас забрали в Латвии и Литве нашу собственность – Друскининкай. Там же лечились все белорусские дети с ДЦП. В Друскининкай, чтобы вы понимали, ездили со всего Советского Союза. Это был лучший санаторий на постсоветском пространстве, где детей с ДЦП поднимали на ноги. Там грязе-, водолечебницы. Там на 400 с чем-то было койко-мест. Там уникальный просто санаторий. И вот они на Западе, литовцы эти и латыши, отобрали, отжали. Речь даже не о собственности. Речь идет о том, что мы лечили детей там. Там была сделана великолепная медицинская школа уникальная.