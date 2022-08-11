Делягин: рабочий, который стоял у конвейера, перестал быть символом научно-технической революции

Михаил Делягин, депутат Государственной думы России:

Когда мы после войны начинали строить нормальную жизнь, восстанавливать жизнь, тогдашняя партхозноменклатура была очень добросовестными людьми. Если в марксистской книжке написано, что главный класс общества – это пролетариат, рабочий класс, значит, мы должны служить рабочему классу. Это были, так сказать, начетчики, догматики, которые не понимали, что научно-техническая революция качественно изменила понятие рабочего класса. И что прогрессивным классом общества стала та часть рабочего класса, которую тогда называли инженерно-техническими работниками. То есть техническая интеллигенция. А рабочий, который стоял у конвейера, перестал быть символом научно-технической революции прогрессивного класса. В результате государство стало служить регрессу против прогресса и вызвало тем самым враждебность у тех, кто, действительно, был носителем прогресса, у инженерно-технических работников.

Поэтому они восстали против этого государства, против партхозноменклатуры. Да, при поддержке Запада. Да, направляемые Западом. И совершили тем самым социальное самоубийство. Но ощущение, что там, за бугром, такие тыквы, потому что здесь бюрократия выступает против прогресса, а там она прогрессу хотя бы не мешает – это фундаментальный внутренний порог, который остался с позднесоветских времен. На это наложилось стремление к комфорту, страх больших тем. На это наложилось ничтожество личностное и враждебность к государству нашей московский Жмеринки и так далее. На сегодня это стремление к комфорту. Если человек живет ради личного потребления, ему хочется в Швейцарию, в Австрию, во Францию, в Штаты, кому-то – в Эмираты, потому что там для богатых созданы более льготные условия потребления, чем в России.

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