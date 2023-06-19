Политолог Петровский: саммит НАТО призван давить на нас, торговаться с Киевом и показывать якобы кузькину мать

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.
Кирилл Казаков, СТВ:
Петь, смотри, все готовятся сейчас к саммиту НАТО. Украину уже не принимают, уже официально об этом сказали, но эти саммиты, которые сейчас проходят, либо в формате рамштайн, либо официально. Они что-то новое приносят либо это все-таки политическое заявление, в том числе для Москвы: смотрите, мы собрались, смотрите, мы показали свою силу, равно как и учения, которые сейчас проходят.
Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, мы их больше обсуждаем.
Кирилл Казаков:
Ну да, но просто они собираются…
Петр Петровский, политолог:
На самом-то деле это переформатирование НАТО, по большому счету. То есть они сейчас переформатируют свой ВПК. Страны Европы переделают свою экономику на полувоенные рельсы: 2 % ВВП на ВПК – это уже норма. Некоторые больше. Дальше – это торг, торг за новые виды вооружения, которые будут поставлять Киеву. Дальше – тот, кто будет это обслуживать. Поляки хотят обслужить, кто будет F-16 обслуживать, хотят некоторые поставлять. Во-первых, кто будет летать на них? Чьи граждане? Отставники, может, какие-нибудь из стран НАТО. Это огромнейший военно-политический и дипломатический саммит, который призван: а) давить на нас – это факт, б) торговаться с Киевом и между собой и в) показывать якобы кузькину мать. Но мы должны понимать, что их саммиты их саммитами, наша задача – все цели СВО. У России конкретные цели, мы как критически важный военно-политический и промышленный кластер и тыл специальной военной операции. Без этого, конечно, ничего не получится. А так мы стоим на том, чтобы тот однополярный мир, который в 1990-е годы американцы пытались построить, чтобы он канул в Лету. Он не нужен никому, в том числе и части американцев.
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