Политолог Петровский: саммит НАТО призван давить на нас, торговаться с Киевом и показывать якобы кузькину мать

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.

Кирилл Казаков, СТВ:

Петь, смотри, все готовятся сейчас к саммиту НАТО. Украину уже не принимают, уже официально об этом сказали, но эти саммиты, которые сейчас проходят, либо в формате рамштайн, либо официально. Они что-то новое приносят либо это все-таки политическое заявление, в том числе для Москвы: смотрите, мы собрались, смотрите, мы показали свою силу, равно как и учения, которые сейчас проходят.

Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, мы их больше обсуждаем.

Кирилл Казаков:

Ну да, но просто они собираются…