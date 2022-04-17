«В лесу я подзаряжаюсь». История лесничего, который посадил по дереву на каждого белоруса

Мы отправились в гости к специалистам, которые отвечают за зеленое богатство страны.

Новости Беларуси. Леса Беларуси уже давно стали визитной карточкой нашей страны. Зеленым убранством занята почти половина территории, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но есть на нашей карте и самый лесистый район – Россонский. Более 60 % площади региона – сплошные леса. Скептики скажут: зачем нашей небольшой стране столько леса? Дискуссию на эту тему можно вести бесконечно. Из очевидного – свежий воздух, природные дары, экономическая составляющая. Плюсы можно продолжать.

Судьба Григория Петько долгие годы неразрывно связана с лесным хозяйством. В эту отрасль он пришел в 1976 году. Говорит, что в хорошем смысле слова заблудился в этой профессии настолько, что уже и не хотелось уходить. Так и доработал до заслуженного отдыха и пару записей в трудовой книжке.

Григорий Петько, бывший лесничий Глубокского опытного лесхоза:

Посадил я лично сам, я считал, подводил итог – 208 гектаров. Если переводить, что в среднем по 5 тысяч на гектар, 4-7 тысяч – садили по-разному. Считайте, миллион. На каждого белоруса мои работники под моим руководством посадили по одному дереву. Если считать, что белорусов у нас 10 миллионов.

Григорий Петько уверен, что лес стоит наряду с таким достоянием нашей страны, как калийная или аграрная отрасли. Записано интервью с заслуженным лесником, кстати, на площадях, посаженных его руками. Но это капля в лесном море, которое разливается по всему Глубокскому району, в котором Григорий Петько находит свою отдушину.