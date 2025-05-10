Новости по тегу #Константин Рокоссовский

Силами 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов и 1-го Прибалтийского блестяще проведена операция, которую позже назовут триумфом советского военного искусства – «Багратион».
В самом крупномасштабном сражении в мировой истории с обеих сторон участвовали около 3,5 миллионов человек.
Идет борьба за умы, и если ее проиграть, то в итоге может вообще не быть Беларуси.
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