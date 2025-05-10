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Новости по тегу #Константин Рокоссовский

Пример военного искусства! Потомки маршалов Победы поделились воспоминаниями о родственниках-героях
10 мая 2025 17:17

Пример военного искусства! Потомки маршалов Победы поделились воспоминаниями о родственниках-героях

Самое крупномасштабное сражение в истории – как была одержана Победа в Великой Отечественной войне
02 мая 2025 18:02

Самое крупномасштабное сражение в истории – как была одержана Победа в Великой Отечественной войне

Внук маршала Рокоссовского: спасибо Президенту Лукашенко, что он проводит такую политику
12 ноября 2024 16:18

Внук маршала Рокоссовского: спасибо Президенту Лукашенко, что он проводит такую политику

«Немцы, обезумев, метались в разные стороны». Хроника освобождения Бобруйска
29 июня 2024 18:07

«Немцы, обезумев, метались в разные стороны». Хроника освобождения Бобруйска

28 июля в Европу попала первая картошка. Рассказываем про этот день в мировой истории
28 июля 2022 07:15

28 июля в Европу попала первая картошка. Рассказываем про этот день в мировой истории

210 лет назад 24 июня началась Отечественная война 1812 года
24 июня 2022 08:57

210 лет назад 24 июня началась Отечественная война 1812 года

Самый молодой командующий фронтом. В честь какого военачальника названа одна из улиц в Минске?
18 мая 2022 21:22

Самый молодой командующий фронтом. В честь какого военачальника названа одна из улиц в Минске?

«Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме
14 мая 2022 18:54

«Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме

«iPhone, Twitter, Instagram – это всё то, что сейчас является гордостью любого подростка». Кто навязал такие ценности?
02 мая 2022 17:51

«iPhone, Twitter, Instagram – это всё то, что сейчас является гордостью любого подростка». Кто навязал такие ценности?

Политолог: Европу, как баранью ногу чесноком, напичкали американским ядерным оружием
17 апреля 2022 16:31

Политолог: Европу, как баранью ногу чесноком, напичкали американским ядерным оружием

Его имя носит даже теплоход. А в Минске в честь этого полководца назвали главную транспортную магистраль Серебрянки
16 марта 2022 16:56

Его имя носит даже теплоход. А в Минске в честь этого полководца назвали главную транспортную магистраль Серебрянки

Андрей Муковозчик: «Никогда Польше не везло на королей и командующих»
18 ноября 2021 16:11

Андрей Муковозчик: «Никогда Польше не везло на королей и командующих»