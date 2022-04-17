«Семена хранятся при температуре -2 градуса». В Глубоком рассказали секреты выращивания белорусского леса

Новости Беларуси. Леса Беларуси уже давно стали визитной карточкой нашей страны. Зеленым убранством занята почти половина территории, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но есть на нашей карте и самый лесистый район – Россонский. Более 60 % площади региона – сплошные леса. Скептики скажут: зачем нашей небольшой стране столько леса? Дискуссию на эту тему можно вести бесконечно. Из очевидного – свежий воздух, природные дары, экономическая составляющая. Плюсы можно продолжать. Мы отправились в гости к специалистам, которые отвечают за зеленое богатство страны.

Цех высева семян Глубокского опытного лесхоза. Долгий путь в белорусский лес начинается отсюда. Сегодня отправляют ель европейскую. В специальные кассеты машина засыпает торф с удобрением. Автоматически сажается и семечко будущего дерева.

Линия – одна из немногих в стране. Запускают ее буквально на пару месяцев в году. Как правило, весной. За этот сезон уже отправили в теплицы около 2 миллионов саженцев. Здесь они под присмотром не только человека.

Доверяют будущий лес и современным технологиям. Температура, яркость света – все решает умная машина. Даже в случае какого-то сбоя через смс-сообщение оповестит об этом руководство.

Витебская область – единственная в стране, где преимущество в посадке отдают еловым культурам. Все дело в климате и составе почвы. Чтобы саженец превратился в красивую ель, специалисты с каждым «нянчатся» до двухлетнего возраста. Только потом окрепшие высаживают. Благодаря тому, что выращены они с закрытой корневой системой, «прописывать» в леса их можно не только весенними месяцами, а вплоть до октября.

Евгений Тарасенко, начальник питомника Глубокского опытного лесхоза:

Для проживания особенно, а тем более для роста и развития очень важна корневая система растений, где она получает питательные элементы из почвы и проводит надземную часть. И вот к двухлетнему возрасту как раз и сохранятся эта правильная пропорция.

В Глубокском опытном лесхозе открыты и к экспериментам. На этом участке в 2021 году высадили десант из ели европейской, клена остролистного и кедровой сосны. Последняя, кстати, не характерна для наших широт. В цене ее деловые качества, а точнее – древесина. Если эксперимент удастся, поставят на поток. Контролировать процесс здесь доверяют молодым и уже опытным мастерам.

Елена Красикова, мастер Глубокского опытного лесхоза:

Работа лесовода является не только сложной, но еще она должна быть творческой. Каждый раз мы придумываем что-то новое, чтобы получать больше древесины.

А это святая святых лесников севера страны. Здесь хранится «золотой» запас леса. Ни много ни мало – 4,5 тысячи тонн семян. Евгений Тарасенко:

Семена хранятся при температуре -2 градуса в течение всего периода. Семена хранятся по партиям. В зависимости от лесхоза, какая партия, время заготовки. Все учитывается.

Он и понятен, такой строгий контроль, ведь белорусские леса – уникальное богатство страны. Мы ежегодно обновляем миллионами деревьев лесофонд и, само собой, бережем. От человека и стихий. Каждый сезон не обходится без ветроломов и лесных пожаров. Потому уже 17 дней под особым вниманием каждое – даже небольшое – возгорание, которое может перерасти в экологическое бедствие. Техническое оснащение Глубокского опытного лесхоза позволяет все держать на чеку.