«Семена хранятся при температуре -2 градуса». В Глубоком рассказали секреты выращивания белорусского леса
Новости Беларуси. Леса Беларуси уже давно стали визитной карточкой нашей страны. Зеленым убранством занята почти половина территории, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но есть на нашей карте и самый лесистый район – Россонский. Более 60 % площади региона – сплошные леса. Скептики скажут: зачем нашей небольшой стране столько леса? Дискуссию на эту тему можно вести бесконечно. Из очевидного – свежий воздух, природные дары, экономическая составляющая. Плюсы можно продолжать.
Мы отправились в гости к специалистам, которые отвечают за зеленое богатство страны.
Цех высева семян Глубокского опытного лесхоза. Долгий путь в белорусский лес начинается отсюда. Сегодня отправляют ель европейскую. В специальные кассеты машина засыпает торф с удобрением. Автоматически сажается и семечко будущего дерева.
Линия – одна из немногих в стране. Запускают ее буквально на пару месяцев в году. Как правило, весной. За этот сезон уже отправили в теплицы около 2 миллионов саженцев. Здесь они под присмотром не только человека.
Доверяют будущий лес и современным технологиям. Температура, яркость света – все решает умная машина. Даже в случае какого-то сбоя через смс-сообщение оповестит об этом руководство.
Витебская область – единственная в стране, где преимущество в посадке отдают еловым культурам. Все дело в климате и составе почвы. Чтобы саженец превратился в красивую ель, специалисты с каждым «нянчатся» до двухлетнего возраста. Только потом окрепшие высаживают. Благодаря тому, что выращены они с закрытой корневой системой, «прописывать» в леса их можно не только весенними месяцами, а вплоть до октября.
Евгений Тарасенко, начальник питомника Глубокского опытного лесхоза:
Для проживания особенно, а тем более для роста и развития очень важна корневая система растений, где она получает питательные элементы из почвы и проводит надземную часть. И вот к двухлетнему возрасту как раз и сохранятся эта правильная пропорция.
В Глубокском опытном лесхозе открыты и к экспериментам. На этом участке в 2021 году высадили десант из ели европейской, клена остролистного и кедровой сосны. Последняя, кстати, не характерна для наших широт. В цене ее деловые качества, а точнее – древесина. Если эксперимент удастся, поставят на поток. Контролировать процесс здесь доверяют молодым и уже опытным мастерам.
Елена Красикова, мастер Глубокского опытного лесхоза:
Работа лесовода является не только сложной, но еще она должна быть творческой. Каждый раз мы придумываем что-то новое, чтобы получать больше древесины.
А это святая святых лесников севера страны. Здесь хранится «золотой» запас леса. Ни много ни мало – 4,5 тысячи тонн семян.
Евгений Тарасенко:
Семена хранятся при температуре -2 градуса в течение всего периода. Семена хранятся по партиям. В зависимости от лесхоза, какая партия, время заготовки. Все учитывается.
Он и понятен, такой строгий контроль, ведь белорусские леса – уникальное богатство страны. Мы ежегодно обновляем миллионами деревьев лесофонд и, само собой, бережем. От человека и стихий. Каждый сезон не обходится без ветроломов и лесных пожаров. Потому уже 17 дней под особым вниманием каждое – даже небольшое – возгорание, которое может перерасти в экологическое бедствие. Техническое оснащение Глубокского опытного лесхоза позволяет все держать на чеку.
Виктор Михневич, главный лесничий Глубокского опытного лесхоза:
Мы установили автоматизированную систему видеонаблюдения за лесом, которая помогает нам в автоматическом режиме обнаруживать лесные пожары. Это большое дело. Три у нас единицы видеокамеры на территории лесхоза стоит. Вся информация с этих видеокамер приходит на телефон оператору, который находится у нас в лесхозе в кабинете. И автоматически подает сигнал, то есть максимально исключаем человеческий фактор.
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