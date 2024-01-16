Политолог: экстремистская и террористическая деятельность для Беларуси наиболее опасна

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Концепции национальной безопасности Беларуси. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я думаю, важность обсуждения этих стратегических документов в принципе глупо даже обсуждать, задавать такие вопросы. Потому что мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, видим, как развивается ситуация на нашей южной границе. Мы видим и слышим все заявления, которые идут с наших западных рубежей. И Кая Каллас, и поляки, и Шольц – все говорят, что надо готовиться к войне, будет война с русскими и так далее. То есть они сознательно прокачивают эту историю, эту тему. Что для вас важным показалось в обсуждении сегодняшнем, в заявлениях и министра обороны, и секретаря Совета безопасности о наших стратегических документах? В первую очередь Концепция и Военная доктрина.
Петр Петровский, политолог:
Наверное, первое: всегда у нас имеются концептуальность, целостность видения. Мы находимся на острие, в чрезвычайном геополитическом положении, в зоне именно разделения на коллективный Запад и коллективный Восток. Второй момент – взвешенность. Несмотря на сложность ситуации, мы не превратили документ в кричащую декларацию. Более того, все эти документы – Концепция национальной безопасности, до этого принимали Концепцию информационной безопасности – прекрасны, здесь понимают все новые формы борьбы и войны, особенно исходя из той бандеровской опасности, сетецентричной опасности. Я как человек, который на протяжении 10 лет занимался, еще со студенческих лет, изучением и бандеровского движения, их идеологии и их тактики, на этот счет могу сказать, что именно Концепция национальной безопасности дает прекрасный ответ на те вызовы, которые несет эта сетецентричная, террористическая и экстремистская деятельность, которая, на мой взгляд, конкретно для Беларуси является сегодня наиболее опасной.
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