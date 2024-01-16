Политолог: экстремистская и террористическая деятельность для Беларуси наиболее опасна

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Концепции национальной безопасности Беларуси. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я думаю, важность обсуждения этих стратегических документов в принципе глупо даже обсуждать, задавать такие вопросы. Потому что мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, видим, как развивается ситуация на нашей южной границе. Мы видим и слышим все заявления, которые идут с наших западных рубежей. И Кая Каллас, и поляки, и Шольц – все говорят, что надо готовиться к войне, будет война с русскими и так далее. То есть они сознательно прокачивают эту историю, эту тему. Что для вас важным показалось в обсуждении сегодняшнем, в заявлениях и министра обороны, и секретаря Совета безопасности о наших стратегических документах? В первую очередь Концепция и Военная доктрина.