Муковозчик: Беларусь искренне заинтересована, чтобы на карте мира у человечества осталась субъектность, как Россия

Григорий Азаренок, СТВ: Александр Лукашенко пережил 90-е годы, противостояние со всей государственной махиной того времени. То есть он один, небольшая группа единомышленников на тот момент против всех СМИ, Верховный совет, вся государственная махина. Он это переломил для того, чтобы вывести ситуацию из того курса западного, проамериканского. Дальше были не проще годы, это было противостояния такие молочные, нефтяные, газовые с такой холеной России, с частью ее элиты. Потом 2020 год, противостояние со всем Западом, со всеми разведками, спецслужбами, их структурами, социальными технологиями. Но, казалось бы, в мирном 2024 году говорить, что тяжелее времен у меня не было, это серьезное заявление.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Ему виднее. И может быть это действительно так. Они же когда взяли паузу в 2015-2016 годах, никаких серьезных накатов на Беларусь не было, занимались Украиной все больше. То есть там после удавшегося Майдана нужно было разжигать АТО, которую они вели, и пытаться перевести конфликт в противостояние Украины и России. Нас, казалось бы, на время оставили в покое. Так вот нет. Они перешли к тактике накапливания сил, чтобы потом… 2020 год мы с вами видели. Это была попытка блицкрига. И очень многое пришлось делать на ходу. Несмотря на то, что многие многое видели, о многом знали. Почему говорят про трудные годы? Потому что они как с цепи сорвались. События 2020 года для них, независимо от того, что происходило дальше, они должны были привести к обрушению белорусского балкона, к выходу на границы России и так далее. Не получилось, они зажгли Украину, но давление на Беларусь продолжалось. И Третья мировая информационная война перешла в фазу фактически горячей. Локального, но горячего конфликта. Затем был Тайвань. А сейчас, вот, пожалуйста, Ближний Восток, который подожжен, как бы то ни было. А с хуситами он просто запылает. И Беларусь не может оставаться от этого в стороне, потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы Россия отстояла свое место на карте мира, в геополитической стратегии, в общем мировоззрении, да просто осталась, что называется, у человечества такая субъектность, как Россия. Вот мы, белорусы, в этом кровно заинтересованы. Почему? Потому что без России нас не будет.

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