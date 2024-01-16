В нескольких регионах Беларуси объявлен план «Погода» из-за последствий снежной метели

Новости Беларуси. Снежный январь добавил проблем коммунальным и дорожным службам. Специалисты работают в полную силу, справляясь с последствиями снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Снежный январь добавил проблем коммунальным и дорожным службам. Специалисты работают в полную силу, справляясь с последствиями снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На селе снег убирают сообща. Сельхозпредприятия, лесхозы, дорожные службы стараются доехать даже до самых отдаленных населенных пунктов. Чистятся не только центральные улицы. Тракторы сворачивают и на хутора. Первостепенная задача – проложить путь для автолавок и машин экстренных служб. А также сделать подъезд к животноводческим объектам. За очистку дорог от снега в агрогородке Чернавчицы Брестского района отвечает ДРСУ-138. Заявки получают от сельсовета. Инициативу проявляют и сами жители.
Владимир Якубовский, житель агрогородка Чернавчицы:
Каждый человек, каждый житель в селе возле себя убирает. Остальное ЖКХ убирает. Ровняют, делают, подсыпали вчера, ездили.
Светлана Медведь, председатель Чернавчицкого сельского исполнительного комитета:
Расчистка дорог от снега у нас происходит во взаимодействии с обслуживающей организацией дороги ДРСУ-138, а также во взаимодействии с населением и со старостой деревни, которые сообщают, где необходимо в первую очередь прочистить дороги.
В регионах, которые оказались в эпицентре снежной стихии, вводят специальный план «Погода». А уже этой ночью белорусы ощутят и очередные минусы этой зимы. На смену метели идут морозы.