В нескольких регионах Беларуси объявлен план «Погода» из-за последствий снежной метели

Новости Беларуси. Снежный январь добавил проблем коммунальным и дорожным службам. Специалисты работают в полную силу, справляясь с последствиями снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На селе снег убирают сообща. Сельхозпредприятия, лесхозы, дорожные службы стараются доехать даже до самых отдаленных населенных пунктов. Чистятся не только центральные улицы. Тракторы сворачивают и на хутора. Первостепенная задача – проложить путь для автолавок и машин экстренных служб. А также сделать подъезд к животноводческим объектам. За очистку дорог от снега в агрогородке Чернавчицы Брестского района отвечает ДРСУ-138. Заявки получают от сельсовета. Инициативу проявляют и сами жители.

Владимир Якубовский, житель агрогородка Чернавчицы:

Каждый человек, каждый житель в селе возле себя убирает. Остальное ЖКХ убирает. Ровняют, делают, подсыпали вчера, ездили.

Светлана Медведь, председатель Чернавчицкого сельского исполнительного комитета:

Расчистка дорог от снега у нас происходит во взаимодействии с обслуживающей организацией дороги ДРСУ-138, а также во взаимодействии с населением и со старостой деревни, которые сообщают, где необходимо в первую очередь прочистить дороги.