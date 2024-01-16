Прямой эфир

В нескольких регионах Беларуси объявлен план «Погода» из-за последствий снежной метели

16 января 2024 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снежный январь добавил проблем коммунальным и дорожным службам. Специалисты работают в полную силу, справляясь с последствиями снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких регионах Беларуси объявлен план «Погода» из-за последствий снежной метели-1

На селе снег убирают сообща. Сельхозпредприятия, лесхозы, дорожные службы стараются доехать даже до самых отдаленных населенных пунктов. Чистятся не только центральные улицы. Тракторы сворачивают и на хутора. Первостепенная задача – проложить путь для автолавок и машин экстренных служб. А также сделать подъезд к животноводческим объектам. За очистку дорог от снега в агрогородке Чернавчицы Брестского района отвечает ДРСУ-138. Заявки получают от сельсовета. Инициативу проявляют и сами жители.

В нескольких регионах Беларуси объявлен план «Погода» из-за последствий снежной метели-4

Владимир Якубовский, житель агрогородка Чернавчицы:
Каждый человек, каждый житель в селе возле себя убирает. Остальное ЖКХ убирает. Ровняют, делают, подсыпали вчера, ездили.

В нескольких регионах Беларуси объявлен план «Погода» из-за последствий снежной метели-7

Светлана Медведь, председатель Чернавчицкого сельского исполнительного комитета:
Расчистка дорог от снега у нас происходит во взаимодействии с обслуживающей организацией дороги ДРСУ-138, а также во взаимодействии с населением и со старостой деревни, которые сообщают, где необходимо в первую очередь прочистить дороги.

В нескольких регионах Беларуси объявлен план «Погода» из-за последствий снежной метели-10

В регионах, которые оказались в эпицентре снежной стихии, вводят специальный план «Погода». А уже этой ночью белорусы ощутят и очередные минусы этой зимы. На смену метели идут морозы.

# ЖКХ # общество # Новости Бреста и Брестской области

Другие новости рубрики

Все новости
Исцелить раны страдающей души. Что может помочь пережить постабортный синдром?
16 января 2024 19:31

Исцелить раны страдающей души. Что может помочь пережить постабортный синдром?

Более 200 детей с начала зимы получили травмы после катания на тюбингах
16 января 2024 19:29

Более 200 детей с начала зимы получили травмы после катания на тюбингах

«Рациональное обследование и наблюдение». Каковы шансы вылечить бесплодие?
16 января 2024 19:26

«Рациональное обследование и наблюдение». Каковы шансы вылечить бесплодие?