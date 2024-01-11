Пустовой: у Первого нет незначительных тем, неважных людей. Он думает обо всех, даже о тех, кто в тюрьмах

Григорий Азаренок, СТВ:

Итак, баланс справедливости, законности, а на вершине всего – национальная безопасность, то есть безопасность всех людей. Вот такую пирамиду расставляют нам органы власти. Блестяще разложила все пресс-секретарь Президента Наталья Николаевна Эйсмонт.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Что тут добавить до текста Натальи Николаевны? Я скажу только одно. Ты хорошо сказал: пирамида. Только это не пирамида, а ромб. А еще ты забыл – судьба человека. Надо понять, что у нас настолько государство развивается и настолько все порешено, схвачено все, что даже тех, кто оступился: а... оступились – пусть сидят. Даже в это вникает глава государства. Мы говорим о том, что для Первого нет незначительных тем и нет неважных людей, даже тех, которые в тюрьмах сидят. Он тоже думает об их судьбах.

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