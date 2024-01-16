Можно ли считать бесплодие платой за грехи? Спросили у православного священника

Небезопасные аборты ежегодно приводят к 40 тысячам смертей во всем мире и госпитализации миллионов женщин с определенными осложнениями. Даже если аборт сделал врач в условиях медицинского учреждения, то прерывание беременности все равно не пройдет бесследно для организма женщины и в дальнейшем может отразиться на ее здоровье и здоровье ее будущих детей. О последствиях абортов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Бытует такое мнение, как вы согласны с ним, что говорят: Бог деток не дал за грехи? Например, после абортов. Насколько это оправдано или это неправда какая-то, как вы считаете?
Павел Сердюк, председатель синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:
Я думаю, что это мнение, которое раздается из окружения… Есть для таких людей, которые любят почесать языком, слова в Евангелие достаточно грозные Иисуса Христа, что, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы не родиться. То есть мы знаем, что слово имеет огромную силу воздействия, поэтому нужно говорить и думать. «Говори, что думаешь, и думай, что говоришь» – говорила гусеница Алисе. В этой связи, кто такой боговидец – пророк Моисей или пророк Илия, что они так могут, пользуясь авторитетом божественным, объяснить людям в чем причина их бед? Поэтому есть просто причинно-следственные связи, то есть человек делает что-то против себя, и нужно нести последствия. Всегда есть такой соблазн найти причины происходящего со мной не в себе самом, а найти третье лицо – враги, кто угодно. Страшно заглянуть в себя, потому что этот образ такого приличного человека начинает рассыпаться. Поэтому церковь – это больница, кто основал эту церковь, он в том числе и исцеляющий врач.
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