Исцелить раны страдающей души. Что может помочь пережить постабортный синдром?

Небезопасные аборты ежегодно приводят к 40 тысячам смертей во всем мире и госпитализации миллионов женщин с определенными осложнениями. Даже если аборт сделал врач в условиях медицинского учреждения, то прерывание беременности все равно не пройдет бесследно для организма женщины и в дальнейшем может отразиться на ее здоровье и здоровье ее будущих детей. О последствиях абортов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Павел Сердюк, председатель синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:

Дело не в замаливании. У нас есть в перечне заболеваний постабортный синдром, он сопровождает женщину в течение всей ее жизни. Более того, что репродуктивный выбор ее детей – может во многом этот травмирующий опыт передаваться. То есть, как правило, если есть дети – им было разрешено родиться. Потом долгие тайны и секреты. Дети вырастают, с ними что-то происходит. Они не понимают, что происходит. Возникают какие-то конфликты, которые в семье не могут разрешить между родителями и детьми. Конечно, для христианина есть отправная точка, новый старт новой жизни – это покаяние. Других ключей к тому, чтобы открыть новый путь, новую перспективу, новые горизонты, нет.

Конечно, с этим женщины приходят. Приходят и мужчины, реже, конечно, но с таким сожалением. «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» – это слова псалмопевца царя Давида. Человек, находящийся в наиболее уязвимом состоянии – это грешник. Он тоже в уязвимом состоянии, когда грех просто не дает ему возможности вдыхать полной грудью и наслаждаться жизнью, окружающим миром, быть счастливым. Он приходит такой уязвимый, Бог не уничижает такого человека. Поэтому мы как пастыри церкви, Иисуса Христа по его примеру принимаем таких, и сами нуждаемся таком же прощении и покаянии. Милость – это то лекарство, которое способно любой страдающей души исцелить раны.