«Хатынская трагедия – это всем нам урок и назидание». Почему историческая память важна для каждого белоруса?

Сергей Лущ, общественный деятель:

Не только для граждан СССР, а всего здравого мира. Как говорят сами западные журналисты, эксперты, что большинство людей в мире не поддерживает ту политику фашистскую в Европе, фашистскую политику в США, потому что окончательно все маски сброшены. Мы прекрасно понимаем, с какой идеологией ненависти ксенофобской мы имеем дело. Ее явное физическое проявление, носители этой фашистской идеологии, продолжатели дела Бандеры, продолжатели дела Гитлера сегодня у нас на Донбассе. А хатынская трагедия – это всем нам урок и назидание. Почему важно помнить об этом? Важно, чтобы это не превращалось в формальное паломничество какое-то, бессмысленное. Нет.

Я много раз был в мемориальном комплексе «Хатынь», каждый раз ожидаешь, что вроде ты уже видел, знаешь историю хатынской трагедии, но тем не менее это каждый раз трогает до глубины души, каждый раз ты сопереживаешь. Очень важно передавать это настроение, осознание, понимание. Сегодня открывали новый музейный комплекс, это правильно, важно эту историю разворачивать, рассказывать, чтобы с ней знакомилось как можно большее количество молодых людей. Переживая и сопереживая, таким образом мы сохраняем историческую память, историческую преемственность поколений. Это имеет значение для людей всех возрастов. Как вы правильно заметили, не только в Беларуси, но и для молодежи Донбасса, России, всех стран, дружественных нам. Работая с нашими программами, реализуя общественные проекты, мы всегда стараемся включить именно посещение комплекса «Хатыни». Каждый раз у людей слезы, это искренне, осознание и понимание того, с каким злом мы столкнулись, какие уроки прошлого нам повторять никогда не стоит, но и с кем мы сегодня боремся и почему мы должны победить.

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