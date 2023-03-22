«Самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары». Почему уроки Хатыни для них ничего не значат?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хатынскую трагедию, возрождение фашизма на Западе и ход спецоперации. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и стрелки 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Арсен Маркарян, Армен Маркарян, Кемран Рамазанов.

Григорий Азаренок, СТВ: Мы сегодня видели, что откликнулись на эту дату очень многие, в том числе и в Российской Федерации все патриотические блогеры, журналисты, артисты, Telegram-каналы все писали, даже освобожденные территории (Запорожская область, движение «Юг Молодой») провели акцию, возложили тоже свечки, записали стихи. Это все было замечательно. А знаете, кто не отреагировал на трагедию Хатыни? Ладно, мы не будем говорить про украинских политиков, про украинские каналы говорить. В Государственной думе сегодня Володин выступал, они предложили, как и у нас, законодательно зафиксировать тему геноцида. Это тоже очень важное. Но самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары. Понятно, конечно, почему.

Григорий Азаренок:

Вот они! Знакомые лозунги! В новой Европе – вот где они были все. Они были тогда с украинским батальоном, который расстреливал наших людей, сжигал и добивал раненых детей, потом их обугленные тела ногами били. Вот кто был тогда с той стороны, вот их лозунги, они практически не поменялись. Они сегодня о трагедии Хатыни ни слова не сказали, а если сказали, то начали там, что вообще партизаны виноваты.

Сергей Лущ, общественный деятель:

Это совсем отвратительно. Были волны публикаций, что во всем виноваты партизаны. Если говорили про Хатынь, что убили олимпийского чемпиона…

Григорий Азаренок:

А что он делал в 1943 году под Минском?

Сергей Лущ:

Как это вообще можно в здравом уме в таком ключе это обсуждать? Но мы имеем дело с новой генерацией потомков, идейных наследников этих полицаев, коллаборантов и нацистов. Многие из них, может, этого и не осознают.

Григорий Азаренок:

А есть те, кто сознательно это делают.