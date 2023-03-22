«Самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары». Почему уроки Хатыни для них ничего не значат?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хатынскую трагедию, возрождение фашизма на Западе и ход спецоперации. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и стрелки 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Арсен Маркарян, Армен Маркарян, Кемран Рамазанов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы сегодня видели, что откликнулись на эту дату очень многие, в том числе и в Российской Федерации все патриотические блогеры, журналисты, артисты, Telegram-каналы все писали, даже освобожденные территории (Запорожская область, движение «Юг Молодой») провели акцию, возложили тоже свечки, записали стихи. Это все было замечательно. А знаете, кто не отреагировал на трагедию Хатыни? Ладно, мы не будем говорить про украинских политиков, про украинские каналы говорить. В Государственной думе сегодня Володин выступал, они предложили, как и у нас, законодательно зафиксировать тему геноцида. Это тоже очень важное. Но самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары. Понятно, конечно, почему.
Григорий Азаренок:
Вот они! Знакомые лозунги! В новой Европе – вот где они были все. Они были тогда с украинским батальоном, который расстреливал наших людей, сжигал и добивал раненых детей, потом их обугленные тела ногами били. Вот кто был тогда с той стороны, вот их лозунги, они практически не поменялись. Они сегодня о трагедии Хатыни ни слова не сказали, а если сказали, то начали там, что вообще партизаны виноваты.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Это совсем отвратительно. Были волны публикаций, что во всем виноваты партизаны. Если говорили про Хатынь, что убили олимпийского чемпиона…
Григорий Азаренок:
А что он делал в 1943 году под Минском?
Сергей Лущ:
Как это вообще можно в здравом уме в таком ключе это обсуждать? Но мы имеем дело с новой генерацией потомков, идейных наследников этих полицаев, коллаборантов и нацистов. Многие из них, может, этого и не осознают.
Григорий Азаренок:
А есть те, кто сознательно это делают.
Сергей Лущ:
Нет, те, кто руководят, те, кто манипулируют этой массой, которая сейчас сбежала и не знает, что делать там на месте, как возвращаться обратно, потому что не надо было путать туризм и миграцию. Как только вы перестали быть нужными для кураторов, к вам интерес пропадает, ну а дальше там участь будет незавидная. Такая ситуация всех: и детей, и людей остальных. Жалко, конечно, но это люди взрослые, сами сделали свой выбор, а за каждый выбор надо платить. А то, что эта отравляющая идеология проникает в сознание людей, она просто как зараза. Люди, сами того не замечая, начинают сходить с ума. Вроде они только что боролись за светлое и демократическое будущее, а уже сегодня призывают к убийствам, расстрелам своих же соотечественников. И что если бы в 2020 году они бы пришли к власти… Многие патриоты прекрасно осознавали, чем это все закончится. Что это будут убийства, будет новая Одесса, это будет преследование инакомыслящих, будут резня, геноцид, гражданская война, в которой они хотели нас свергнуть.
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