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«Самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары». Почему уроки Хатыни для них ничего не значат?

22 марта 2023 18:13
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хатынскую трагедию, возрождение фашизма на Западе и ход спецоперации. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и стрелки 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Арсен Маркарян, Армен Маркарян, Кемран Рамазанов.

«Самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары». Почему уроки Хатыни для них ничего не значат?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы сегодня видели, что откликнулись на эту дату очень многие, в том числе и в Российской Федерации все патриотические блогеры, журналисты, артисты, Telegram-каналы все писали, даже освобожденные территории (Запорожская область, движение «Юг Молодой») провели акцию, возложили тоже свечки, записали стихи. Это все было замечательно. А знаете, кто не отреагировал на трагедию Хатыни? Ладно, мы не будем говорить про украинских политиков, про украинские каналы говорить. В Государственной думе сегодня Володин выступал, они предложили, как и у нас, законодательно зафиксировать тему геноцида. Это тоже очень важное. Но самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары. Понятно, конечно, почему.

«Самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары». Почему уроки Хатыни для них ничего не значат?-4

Григорий Азаренок:
Вот они! Знакомые лозунги! В новой Европе – вот где они были все. Они были тогда с украинским батальоном, который расстреливал наших людей, сжигал и добивал раненых детей, потом их обугленные тела ногами били. Вот кто был тогда с той стороны, вот их лозунги, они практически не поменялись. Они сегодня о трагедии Хатыни ни слова не сказали, а если сказали, то начали там, что вообще партизаны виноваты.

Сергей Лущ, общественный деятель:
Это совсем отвратительно. Были волны публикаций, что во всем виноваты партизаны. Если говорили про Хатынь, что убили олимпийского чемпиона…

Григорий Азаренок:
А что он делал в 1943 году под Минском?

Сергей Лущ:
Как это вообще можно в здравом уме в таком ключе это обсуждать? Но мы имеем дело с новой генерацией потомков, идейных наследников этих полицаев, коллаборантов и нацистов. Многие из них, может, этого и не осознают.

Григорий Азаренок:
А есть те, кто сознательно это делают.

«Самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары». Почему уроки Хатыни для них ничего не значат?-7

Сергей Лущ:
Нет, те, кто руководят, те, кто манипулируют этой массой, которая сейчас сбежала и не знает, что делать там на месте, как возвращаться обратно, потому что не надо было путать туризм и миграцию. Как только вы перестали быть нужными для кураторов, к вам интерес пропадает, ну а дальше там участь будет незавидная. Такая ситуация всех: и детей, и людей остальных. Жалко, конечно, но это люди взрослые, сами сделали свой выбор, а за каждый выбор надо платить. А то, что эта отравляющая идеология проникает в сознание людей, она просто как зараза. Люди, сами того не замечая, начинают сходить с ума. Вроде они только что боролись за светлое и демократическое будущее, а уже сегодня призывают к убийствам, расстрелам своих же соотечественников. И что если бы в 2020 году они бы пришли к власти… Многие патриоты прекрасно осознавали, чем это все закончится. Что это будут убийства, будет новая Одесса, это будет преследование инакомыслящих, будут резня, геноцид, гражданская война, в которой они хотели нас свергнуть.

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# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Григорий Азарёнок # Сергей Лущ # Фотофакт

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